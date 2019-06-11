Вже відомо про десятьох кандидатів, які хочуть представляти Тернопіль у Верховній Раді

Вже відомо про десятьох кандидатів до Верховної ради, які хочуть представляти Тернопіль.

Одним з найпершим про намір знову йди у владу заявив діючий нардеп від партії “Самопоміч” Тарас Пастух. Попередня виборча кампанія Пастуха будувалася на популярній тоді темі АТО та… сміття. Чоловік у своїй програмі пообіцяв збудувати сміттєпереробний завод у Тернополі. Чи купляться цього року на це тернополяни, малоймовірно.

Керівник ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад”, співзасновник міжнародного музичного фестивалю “ФАЙНЕ МІСТО” Максим Черкашин йде на вибори від команди Святослава Вакарчука. Довший час працював помічником міського голови Сергія Надала.

Заступник міського голови Леонід Бицюра йде від партії “Свобода”.

Депутат обласної ради, директор Тернопільського музичного коледжу ім.С.Крушельницької Лариса Римар представлятиме Тернопіль у Верховній раді від “Громадянської позиції”.

На з’їзді Сили Людей затвердили Івана Сороколіта кандидатом в народні депутати. Перед тим політика вибрали на першому в Тернополі відкритому публічному праймерізу.

Діючий голова ОДА Степан Барна попробує свої сили на окрузі від партії Петра Порошенка “Європейська солідарність”.

Діючий нардеп Ігор Побер йтиме на вибори від партії “Удар”. Хоча попередній раз він зайшов за списком БПП.

Про свою участь у виборах заявив і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ Анатолій Вихрущ. Політик представляє Народний Рух України.

Від Олега Ляшка у Верховну раду збирається депутат міської ради Тарас Серетний.

Сільський староста Гаїв Шевченківських Богдан Брич йде у Верховну раду від “Батьківщини”.