Тернопільщина: більше десятка партій використовували зовнішню політичну рекламу у серпні

Протягом серпня представники ОПОРИ спостерігають зростання порівняно з липнем кількості політичної реклами на білбордах та сітілайтах Тернопільщини. Найбільше її різноманіття зафіксовано в обласному центрі. Тут наявні рекламні щити партій «За майбутнє», «Слуга народу», «Європейська солідарність», ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Порядок. Відповідальність. Справедливість», «Сила людей», «Опозиційна платформа – За життя», «Пропозиція», «Голос», «Патріот» та Української Галицької партії.

У всіх районах Тернопільської області спостерігачі ОПОРИ фіксують рекламу партій «Слуга народу» та «За майбутнє». На білбордах першої політичної сили розміщене повідомлення «Зе! Місцеві. Слуга народу. Україна – це ти!», на білбордах другої – назва партії «За майбутнє», у деяких випадках із зображенням народного депутата Івана Чайківського.

У селі Городище Тернопільського району представник ОПОРИ зафіксував білборд із зображенням Володимира Гача та привітанням з Днем Незалежності.

Також у місті Кременець Кременецького району спостерігачка ОПОРИ помітила білборд із портретом Михайла Головка, логотип ВО «Свобода» та написом «Наша незалежність це наша свобода!»

У Тернопільському районі та обласному центрі ОПОРА зафіксувала на носіях зовнішньої реклами плакати партії «Європейська солідарність». Вони містять повідомлення «З Незалежністю не жартують» та логотип партії. Також на білбордах цієї політичної сили в обласному центрі зустрічаються зображення Ігоря Вонса, а в районі – Тараса Юрика

Поза тим в окресленому вище окрузі наявні білборди та сітілайти політичної партії ВО «Свобода» з портретами різних осіб та написами «Я розмовляю Українською!…», закінчення яких змінюється. Наприклад, є фрази «Я розмовляю Українською! – Це мова, за яку я був репресований» чи «Я розмовляю Українською! – Це мова, якою я навчаю дітей».

На рекламі із зображенням депутата Тернопільської міської ради Мар’яна Козбура розміщений напис «Я розмовляю Українською! – Це мова, якою я присягав народові України», а на рекламі із зображенням депутата обласної ради Володимира Мисика «Я розмовляю Українською! Тому що в Україні освіта повинна бути українською».

В обласному центрі крім перелічених вище партій зустрічаються рекламі щити партії «Голос» з написом «Твій голос змінить Тернопіль», партії «Пропозиція» – «Про/Pro – «професійність та надійність», ВО «Батьківщина» – «Єдина надійна команда Батьківщини!» та «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – «Наша команда підтримує Сергія Надала». Також на носіях зовнішньої реклами розміщені плакати з повідомленнями «Перемога Пальчевського. Об’єднуйтеся. Palchevskyi.win» та «Довіра. Ми об’єднуємо найкращих». Останні містять вихідні дані.

Поза тим спостерігачі ОПОРИ зафіксували білборди партії «Сила людей» із написами «Люди важливі» або «З Днем міста!» і зображенням Івана Сороколіта, партії «Патріот» із підписом «Відродимо індустріальну славу Тернополя» і зображенням Василя Богачука, громадського руху «Варта» із підписом «Тернопіль – це не тільки бруківка!» і зображенням Ігоря Сцібайла та партії «Хвиля» із зображенням Олексія Станька та підписом «Реальна альтернатива Надалу».

По місту також зустрічаються білборди і сітілайти Української Галицької партії. На деяких плакатах зображений Михайло Ратушняк і є вихідні дані про замовника, відповідального за друк та тираж.

Депутатка тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Наталія Паньків використовує політичну рекламу на білбордах, щоб проінформувати населення про свій графік прийому громадян. Плакати містять її зображення та напис «Разом робимо Тернопіль кращим», а також контактні номер телефону й електронну пошту.

Окрім того на вулицях Тернополя наявні білборди партії «Опозиційна платформа – За життя». На плакатах цієї політсили зображений Олександр Кравчук, голова Тернопільської регіональної організації. Також вони містять напис «Відновлення духовного єднання українського народу».

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували випадки пошкодження зеленою фарбою реклами партії «Опозиційна платформа – За життя».

У містах Бучач Чортківського району та Кременець Кременецького району представник ОПОРИ зафіксував білборди із зображенням голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша та написом «29 років Незалежності. Цінуй свою свободу».

Також із вітанням до Дня Незалежності наявні білборди міського голови Андрія Старуха у місті Монастириська Чортківського району. Повідомлення містить його зображення та логотип ВО «Свобода».

У обласному центрі міський голова Сергій Надал та Тернопільська міська ради використовують зовнішні носії реклами, щоб привітати мешканців з Днем народження міста. На плакатах розміщене повідомлення «Тернопіль 1540. З Днем народження 480 років».

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка пояснює: «Виборчий процес чергових місцевих виборів розпочнеться 5 вересня 2020 року, але приблизно уже місяць на носіях зовнішньої реклами Тернополя присутня політична реклама і її кількість та різноманіття поступово зростає. Юридично такі матеріали ще не можна вважати передвиборною агітацією, бо відповідно до статті 51 Виборчого кодексу України передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата, партію – суб’єктів виборчого процесу. Відповідно суб’єктами відповідного виборчого процесу є партія (організація партії), яка висунула кандидатів, або уже зареєстрований кандидат».

У частині 1 статті 52 Виборчого кодексу України вказано, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом, партією (організацією партії) наступного дня після дня прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.

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Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області