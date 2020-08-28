Тернопільщина: чи готові виборчі дільниці до місцевих виборів?

Протягом липня 2020 року омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва провела моніторинг доступності виборчих дільниць Тернопільщини. На основі вибірки було досліджено 25 дільниць: 23 загальні та 2 спеціальні. Жодна з них не відповідала критерію «доступна».

Об’єктами дослідження були приміщення для роботи виборчої комісії та для голосування, а також прилегла до них територія. Оцінка їх доступності для маломобільних груп населення визначалася за 15 індикаторами. Для прикладу, враховувалося, на якому поверсі знаходяться приміщення, яка ширина дверей та пішохідних доріжок, чи наявні поручні та маркування світловідбивними елементами на сходах, чи облаштовані пандуси, а також чи забезпечені приміщення вбиральнями. Таким чином за результатами оцінювання виборчі дільниці були поділені на три групи: доступна, малодоступна і недоступна.

У Тернопільській області із 25 досліджених дільниць 21 є малодоступною та 4 є недоступними. З чотирьох недоступних дільниць дві знаходяться в обласному центрі. Це будинок культури «Залізничник» та Тернопільська обласна бібліотека для молоді. Ще одна дільниця розміщена в Будинку культури села Велика Березовиця Тернопільського району та одна спеціальна дільниця – в Почаївській районній комунальній лікарні Кременецького району.

Омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва розповідає: «Доступність виборчих дільниць та приміщень для голосування у Тернопільській області не можна назвати задовільною. На більшості з них відсутні пандуси та маркування на сходах світловідбивними елементами. На об’єктах, де є в наявності пандус, він є ненормативним, тобто кут нахилу більше 8 градусів та відсутні дворівневі поручні висотою 70 і 90 сантиметрів. Абсолютно відсутні вбиральні, які пристосовані для осіб з інвалідністю. В частині населених пунктів вбиральні розташовані на подвір’ї і в переважній більшості мають аварійний стан».

За результатами моніторингу найвищу оцінку отримала виборча дільниця в селі Біла Тернопільського району. Вона розташована в будівлі колишньої сільської ради. У ній при вході відсутні сходи і немає перешкод для маломобільних груп населення дістатися до приміщення для голосування. Поза тим ця дільниця має ряд недоліків: вузькі двері, вбиральня на вулиці, на під’їзній доріжці лише в одному місці можуть розминутися візки.

Відповідно до частини 2 статті 62 Виборчого кодексу України місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують звичайні виборчі дільниці, а керівники закладів, де утворені спеціальні виборчі дільниці, забезпечують спеціальні виборчі дільниці належними приміщеннями для організації їх роботи та проведення голосування відповідно до вимог цього Кодексу та нормативів облаштування таких приміщень, встановлених Центральною виборчою комісією, а також надають технічну допомогу в їх облаштуванні.

У частині 4 цієї ж статті зазначено, що приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування повинні відповідати вимогам цього Кодексу, а також встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, в тому числі щодо безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я та інших маломобільних груп населення.

«Опитування посадових осіб органів місцевого самоврядування засвідчує їх обізнаність з нормами Виборчого кодексу щодо облаштування дільниць відповідно до вимог доступності. А основною причиною недотримання цих норм чиновники зазначають недостатнє фінансування. Тим не менше у прикінцевих положеннях нового Виборчого кодексу України визначено, що виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад повинні до 1 січня 2025 року забезпечити доступність усіх приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – у межах коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, власних доходів та за рахунок коштів з інших джерел, які не заборонені законодавством», – додає Ольга Мазаєва.

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Ольга Мазаєва, громадська омбудсменка Громадянської мережі ОПОРА із захисту виборчих прав у Тернопільській області