Тернопільщина отримає майже 70 мільйонів грн. на проведення місцевих виборів

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 4 вересня затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 1 млрд 908 млн 78 тис. гривень. А також було затверджено Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів на загальну суму 3 млн 657 тис. гривень.

Такі рішення виписані в постанові ЦВК від 4 вересня №224 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень»

Згідно частини першої статті 209 Виборчого кодексу України, витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: Варто зазначити, що фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових та перших місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею єдиного кошторису видатків, який повинен включати, зокрема, витрати на найм (оренду) відповідних приміщень, на оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у виборчій комісії, видатки, пов’язані із забезпеченням здійснення повноважень виборчих комісій, у межах коштів, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів у Державному бюджеті України, як це передбачено в частині першій статті 210 Виборчого кодексу”

“Тобто отримані субвенції з державного бюджету на підготовку і проведення місцевих виборів мать бути розподілені між місцевими бюджетами Тернопільської області, які в свою чергу мають бути перераховані, зокрема, органам ведення Державного реєстру виборців місцевих рад та районних державних адміністрацій на виготовлення списків виборців та іменних запрошень, а також безпосередньо територіальним виборчим комісіям на оплату праці членам дільничних виборчих комісій, які погодились працювати на платній основі, а також на закупівлю матеріалів, робіт та послуг для організації та проведення місцевих виборів в розмірах, які передбачені у складених ТВК єдиних кошторисах видатків для підготовки та проведення відповідних місцевих виборів. Такі єдині кошториси видатків для підготовки та проведення відповідних місцевих виборів мали бути складені на основі середніх норм видатків, відповідно до постанови ЦВК від 14 серпня 2020 року № 178 “Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року” – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик

Нагадаємо, що згідно статті 212 Виборчого кодексу передбачено, що за рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше 3 осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше 2 осіб для кожної комісії) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи.

Нагадаємо, що в Тернопільській області для організації і проведення місцевих виборів 25 жовтня вже утворені і працюють Тернопільська обласна територіальна виборча комісія, 3 районні, 18 міських, 16 селищних та 21 сільська територіальні виборчі комісії. До 9 жовтня мають бути утворені дільничні виборчі комісії. Загалом в Тернопільській області 1183 виборчих дільниць, які діють на постійній основі.