Тернопільщина: партія «Сила і Честь» через судовий позов намагалася повернути грошову заставу

Тернопільська обласна організація політичної партії «Сила і Честь» звернулася до окружного адміністративного суду, щоб оскаржити рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії щодо відмови у поверненні грошової застави. Заступник голови обласної ТВК повідомив ОПОРІ, що комісія діяла відповідно до норм закону. Судове засідання у цій справі відбулося першого жовтня. Суд відмовив позивачеві.

Голова обласного осередку партії «Сила і Честь» Петро Криськів розповів ОПОРІ, що суть позову полягала у визнанні дій обласної ТВК протиправними: «Вони перевершили свої повноваження, прийнявши рішення про неповернення нам коштів застави. Організації, яка не подала виборчих списків і не стала суб’єктом виборчого процесу, автоматично повертаються кошти на рахунок».

В свою чергу заступник голови Тернопільської обласної ТВК Юрій Моргун у коментарі для ОПОРИ розповів: «Щодо повернення грошової застави є прийнята Постанова № 193 від 21 серпня цього року Центральною виборчою комісією, яка на підставі норм Виборчого кодексу чітко розписала умови, на яких подається застава і на яких вона повертається. Ми маємо право повернути заставу суб’єкту, тобто організації політичної партії, згідно пункту 7 цієї постанови, тільки за умови, що ми їм відмовили на певних підставах в реєстрації. Дана ситуація з партією «Сила і Честь» має одну колізію, що вони не спромоглися подати документи. Особа, яка за 12 хвилин до півночі 24 вересня принесла документи, не мала з собою довіреності. Ми не мали змоги навіть той не повний комплект документів, який нам був продемонстрований, прийняти за відсутності цього документу. Сам голова обласного осередку Петро Криськів прийшов о пів на першу, коли ми вже не могли щодо прийому документів вести жодних розмов».

Також заступник голови додав: «Якби вони подали будь який комплект документів і ми їм відмовили у реєстрації на підставі недокомплектації цих документів, ми б звичайно прийняли рішення про повернення коштів».

За інформацією від спостерігача ОПОРИ, 24 вересня представник партії «Сила і Честь» близько до опівночі прийшов у Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію, щоб повідомити, що партія внесла грошову заставу, але через несправність комп’ютерної техніки не встигає принести повний пакет документів.

28 вересня на засіданні Тернопільської обласної ТВК заступник голови Юрій Моргун повідомив, що 25 вересня до ТВК надійшла заява Тернопільської обласної організації партії «Сила і честь» з вимогою повернення грошової застави в розмірі 178 тисяч 48 гривень, внесеної для реєстрації кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради. Комісія прийняла рішення відмовити у повернені коштів та у восьмиденний строк після закінчення строку реєстрації кандидатів перерахувати їх до обласного бюджету. «За» проголосували 14 членів комісії.

У відповідній постанові обласної ТВК зазначено, що рішення було прийняте, на підставі того, що організація партії «Сила і честь» не подала документи у встановлений Виборчим кодексом України термін, керуючись пунктом 8 Порядку внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах Постанови ЦВК від 21 серпня 2020 року № 193, частиною 1 та пунктами 20 і 23 частини 2 статті 206 та статтею 225 Виборчого кодексу України.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва відвідала засідання суду у цій справі. Вона повідомила, що суд відмовив позивачеві у повернені грошової застави.

У Постанові №193 ЦВК зазначено, що у разі надходження на спеціальний (депозитний) рахунок відповідної територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частинами першою, другою статті 225 Кодексу, та/або коштів, внесених із порушенням вимог, установлених статтею 225 Кодексу (кошти внесено неналежним суб’єктом внесення, після подання документів для реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах, двома і більше платежами тощо), такі кошти поверненню не підлягають та у восьмиденний строк після закінчення строку реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах перераховуються відповідно до сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного бюджету.

У частині 1 статті 206 Виборчого кодексу України зазначено, що територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів у межах повноважень та в порядку, передбачених цим Кодексом та законами України. А у пунктах 20 і 23 частини 2 цієї ж статті йдеться, що відповідна територіальна виборча комісія, яка встановлює результати виборів депутатів обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, результати виборів сільського, селищного, міського голови розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, приймає щодо них рішення та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законами України.

У частинах 5 і 6 статті 225 Виборчого кодексу України вказано, що грошова застава, внесена організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який висувався шляхом самовисування, повертається у разі, якщо за підсумками виборів організація партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів або кандидата визнано обраним у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, на рахунок суб’єкта внесення застави, з якого вносилася грошова застава. Грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення, якщо за результатами місцевих виборів кандидата визнано обраним сільським, селищним, міським головою. В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів перераховується відповідно до сільського, селищного, районного у місті, міського, районного, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області