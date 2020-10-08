Тернопільщина: суд зобов’язав ТВК зареєструвати кандидатів від Радикальної партії

4 жовтня Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позови Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка проти Тернопільських обласної та міської територіальних виборчих комісій і зобов’язав комісії зареєструвати кандидатів від цієї політичної сили. Також 2 жовтня Восьмий апеляційний суд зобов’язав Шумську міську ТВК зареєструвати кандидатів від організації Радикальної партії для участі у виборах до Шумської міської ради.

ОПОРА повідомляла, що 29 вересня Тернопільська обласна і 30 вересня Тернопільська міська ТВК прийняли рішення про відмову у реєстрації кандидатів включених до єдиного та територіальних списків Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка для участі у виборах до обласної, міської рад та виборів міського голови відповідно. Підставою для відмови в усіх випадках стало те, що у поданих для реєстрації документах суб’єктом внесення грошової застави була вказана політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка».

Організація Радикальної партії подала позови до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб оскаржити відповідні рішення комісій. Засідання у цих справах відбулися 4 жовтня. Суд задовольнив позовні вимоги позивача та постановив визнати протиправними та скасувати постанови Тернопільських обласної (справа №500/2886/20) та міської ТВК (справа №500/2884/20, 500/2885/20) про відмови в реєстрації, а також зобов’язав комісії зареєструвати кандидатів від організації Радикальної партії на підставі поданих 24 вересня документів.

Судами вказано, що згідно Статуту та свідоцтва про реєстрацію структурного утворення Тернопільська територіальна організація партії створена без статусу юридичної особи. Відповідно політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка» є організацією відповідної політичної партії вищого рівня щодо Тернопільської територіальної організації цієї партії. За таких умов, сплата політичною партією грошової застави за свою територіальну організацію відповідає вимогам статті 225 Виборчого кодексу України щодо сплати грошової застави.

За інформацією на сайті суду, апеляції у вказаних справах наразі відсутні. Також на ранок 6 жовтня в ОПОРИ відсутня інформація щодо виконання обласною та міською ТВК вказаних судових рішень.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва розповіла: «28 вересня Тернопільська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка подібну справу проти Шумської міської ТВК у Тернопільському окружному адміністративному суді програла. Організація Радикальної партії звернулася з апеляційною скаргою на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду до Восьмого апеляційного адміністративного суду. Судове засідання відбулося 2 жовтня».

2 жовтня депутат Тернопільської обласної ради від Радикальної партії Богдан Яциковський на своїй Facebook-сторінці опублікував допис із підписом «Люблю Львів!» та фотографією, де він тримає постанову суду.

Фото із Facebook-сторінки Богдана Яциковського

4 жовтня на його сторінці був опублікований допис із підписом «Правда на нашій стороні». У ньому повідомлялося, що Шумська міська ТВК зареєструвала кандидатів від організації Радикальної партії Олега Ляшка для участі в місцевих виборах. Також у допис була додана фотографія постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі № 500/2792/20. У ній йшлося, що суд постановив скасувати постанову Тернопільського окружного адміністративного суду та зобов’язати Шумську міську ТВК зареєструвати кандидатів від організація Радикальної партії.

Фото із Facebook-сторінки Богдана Яциковського

Голова Шумської міської ТВК Тетяна Дмитрів підтвердила, що 4 жовтня відбулося засідання комісії щодо реєстрації кандидатів включених до єдиного та територіальних списків організації Радикальної партії Олега Ляшка для участі у виборах до Шумської міської ради.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області