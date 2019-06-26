Тернопільщина у першій половині 2019 року отримала близько 58,9 млн гривень субвенцій

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23 січня та 5 червня 2019 року, в Тернопільську область було направлено майже 58,9 млн гривень на соціально-економічний розвиток окремих територій. Розподіл бюджетних коштів у виборчих округах та тематику їх використання дослідила Громадянська мережа ОПОРА.

В бюджет міста Тернополя (одномандатний виборчий округ №163) за перше півріччя направлено майже 20,3 млн грн на соціально-економічний розвиток. Ці кошти були передбачені для п’яти проектів. До них належать ремонт асфальтованого покриття території Тернопільської ЗОШ №16 (593 тис. грн) та облаштування огорожі навколо Тернопільського ліцею №21 (200 тис. грн). Значна частина субвенцій була витрачена на ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу обласного центру (7,7 млн грн) та на ремонтні роботи, що тривають і зараз, на вулиці В’ячеслава Чорновола із заміною фонтану та встановленням пандусу у сквері (11,8 млн грн). Окрім цього 650 тисяч грн було направлено в обласний бюджет на реконструкцію фасаду і даху будівлі поліклініки шкірно-венерологічного диспансеру в Тернополі.

Більше 8,6 млн грн субвенцій на соціально-економічний розвиток надійшли в одномандатний виборчий округ №164 (м. Збараж). Гроші були витрачені на ремонти шкіл, дитячих садочків, амбулаторій загальної практики сімейної медицини та сільських клубів. Найбільша частка коштів була виділена на проект по зміні благоустрою майдану Волі у місті Кременець (майже 6,4 млн грн).

Одномандатний виборчий округ №165 (м. Зборів) у першій половині 2019 року отримав 7,9 млн грн з державного бюджету. Гроші були витрачені в різних цілях: придбання медичного обладнання, купівля комп’ютерів, заміна вікон і дверей у закладах освіти та культури, ремонти тротуарів, обладнання дитячих майданчиків. Найдорожчим проєктом стала реконструкція спортивного залу Великоглибочецької ЗОШ ім. Я. Стецька, на що з державного бюджету було виділено близько 1,2 млн грн.

На соціально-економічний розвиток в одномандатний виборчий округ №166 (м. Теребовля) у 2019 році надійшло близько 9,3 млн грн. Ці гроші були розподілені на різні об’єкти, наприклад, ремонтні роботи в закладах освіти чи будівництво автобусної зупинки. Також серед профінансованих проєктів були розчистка ложі ставу в місті Копичинці (396 тисяч грн) та закупівля боксерського рингу та спортивного інвентаря для секції боксу Монастириської дитячої спортивної школи (400 тис грн).

Приблизно 12,1 млн грн субвенцій було направлено в одномандатний виборчий округ №167 (м. Чортків). Тут реалізовано найбільше проєктів в області, 20 з яких на суму меншу 10 тисяч грн. До найдешевших, наприклад, належать ремонт музею в селі Ягільниця Чортківського району, на який було виділено одну тисячу гривень, а також заміна вікон у школі села Винятинці Заліщицького району, на що виділено дві тисячі гривень. Будівництво меморіального комплексу в місті Чорткові до 100-річчя Чортківської офензиви є одним з найдорожчих проектів округу (600 тисяч грн).

Порядок та умови надання субвенції щодо соціально-економічного розвитку окремих територій регулюється Постановою Кабінету Міністрів. У переліку цілей, на які можуть бути направлені ці гроші є: придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, освіти та охорони здоров’я, тощо. Для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенцій Міністерство фінансів утворює комісію, до якої свої пропозиції можуть подавати і народні депутати України.

«Хочу наголосити, що кошти, які надходять як субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, є державними. А саме завдяки платникам податків і наповнюється державний бюджет та з’являється можливість реалізувати ті чи інші проекти в області», – пояснює координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка.