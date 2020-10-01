Тернопільська ТВК ще не прийняла рішення чи реєструватиме на вибори “ляшківців”

29 вересня Тернопільська міська територіальна виборча комісія на своєму засідання не змогла прийняти рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації кандидатів в депутати Тернопільської міської ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків від Тернопільської територіальної організації політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” та кандидата на посаду міського голови, висунутого від організації цієї партії.

Останнім днем для прийняття рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації кандидатів в депутати чи на посаду сільського, селищного, міського голови членами територіальних виборчих комісій, зокрема і Тернопільської міської ТВК, згідно Виборчого кодексу, було 29 вересня.

Як повідомила голова Тернопільської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Семусь в розмові із представником Центру суспільних досліджень ПОЛІС, на вчорашньому засіданні не було прийнято жодного рішення щодо реєстрації чи про відмову в реєстрації кандидатів в депутати Тернопільської міської ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків від Тернопільської територіальної організації політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” та кандидата на посаду міського голови, висунутого від місцевої організації цієї партії через недостатню кількість голосів членів ТВК для прийняття відповідних рішень.

Приводом для розгляду питання щодо реєстрації чи відмови в реєстрації вищезазначеним суб’єктам, за словами Тетяни Семусь, є можливе недотримання порядку внесення грошової застави та інші суттєві помилки в поданих документах.Тому дане питання, за слова Тетяни Семусь, пропонується розглянути на сьогоднішньому засіданні Тернопільської міської ТВК, яке заплановане на 19.00 год.

Варто зазначити, що згідно частини другої статті 227 Виборчого кодексу , подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду міського голови закінчується за 30 днів до дня голосування, тобто до 24 вересня включно. В свою чергу, згідно частини 6 даної статті Виборчого кодексу, територіальна виборча комісія не пізніш як на 5 день з дня прийняття заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації. Тобто останнім днем для прийняття рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації членами ТВК було 29 вересня, якщо документи для реєстрації бути подані 24 вересня, – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

Нагадаємо, що 29 вересня Тернопільська обласна ТВК відмовила в реєстрації кандидатів в депутати Тернопільської обласної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків від Тернопільської територіальної організації політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка” через порушення порядку внесення грошової застави.