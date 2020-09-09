ТВК утворила сім територіальних виборчих округів з виборів депутатів Тернопільської районної ради

6 вересня Тернопільська районна територіальна виборча комісія на своєму засіданні утворила 7 територіальних виборчих округів з виборів депутатів Тернопільської районної ради. Отже, згідно додатку до Постанови №3 Тернопільської районної ТВК від 6 вересня 2020 року утворені такі територіальні виборчі округи, з нумерацією та межами:

Округ №1 – межі округу – частина Тернопільської міської територіальної громади (Мікрорайон Центр, Дружба, приєднані села ( c.Вертелка, Глядки, Городище, Іванківці, Кобзарівка, Курівці, Малашівці, Носівці, Плесківці, Чернихів), (виборчі дільниці 610433,610434, 610444 – 610448, 610482-610484, 611092-611120, 611189, 611190), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 61381

Округ №2 – частина Тернопільської міської територіальної громади (мікрорайон Новий Світ, Східний, Канада, частина мікрорайону Сонячний (БАМ), (виборці дільниці – 611121-611140, 611155, 611157- 611161, 611163), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 59717

Округ №3 – частина Тернопільської міської територіальної громади (частина мікрорайону Сонячний (БАМ), Аляска, вул.Корольова, суміжні вулиці (виборчі дільниці – 611141-611154, 611156, 611162, 611164 – 611173, 611191 ), орієнтовна кількість виборців в окрузі- 58005

Округ №4 – Підгаєцька міська територіальна громада, Саранчуківська сільська територіальна громада, Бережанська міська територіальна громада, Нараївська сільська територіальна громада, Козівська селищна територіальна громада, Купчинецька сільська територіальна громада, Козлівська селищна територіальна громада, орієнтовна кількість виборців – 68100

Округ №5 – Підгороднянська сільська територіальна громада, Зборівська міська територіальна громада, Озернянська сільська територіальна громада, Залозецька селищна територіальна громада Великоберезовицька селищна територіальна громада, Білецька сільська територіальна громада, орієнтовна кількість виборців – 61382

Округ №6 – Золотниківська сільська територіальна громада, Микулинецька селищна територіальна громада, Теребовлянська міська територіальна громада, Іванівська сільська територіальна громада, Великогаївська сільська територіальна громада, Скалатська міська територіальна громада, орієнтовна кількість виборців – 63022

Округ №7 – Збаразька міська територіальна громада, Скориківська сільська територіальна громада, Підволочиська селищна територіальна громада, Байковецька сільська територіальна громада, Великобірківська селищна територіальна громада, орієнтовна кількість виборців – 64710

Нагадаємо, що до 6 вересня включно всі обласні, районні, міські, селищні, сільські територіальні виборчі комісії незалежно від кількості виборців в територіальних громадах (до 10 тисяч виборців і більше 10 тисяч) мали утворити відповідні багатомандатні та територіальні виборчі округи в залежності від тієї виборчої системи, яка буде застосована на місцевих виборах у відповідних територіальних громадах

”Також варто заначити, що на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року до Тернопільської та Чортківської районної ради, відповідно до частини 3 статті 197 Виборчого кодексу України, тобто залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, які проживають на території відповідних районів, буде обрано по 54 депутати, а до Кременецької районної ради – 42 депутати” – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик

Також нагадаємо, що 14 серпня Центральна виборча комісія на своєму засіданні призначила перші вибори до 119 районних рад в Україні, до трьох з яких відбудуться на Тернопільщині. Зокрема, відповідно до Постанови ЦВК № 176 від 14 серпня 2020 року «Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року» в Тернопільській області перші вибори призначено до Кременецької, Тернопільської та Чортківської районних рад.