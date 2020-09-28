ТВК відмовила в реєстрації кандидату в депутати у Тернопільську обласну раду від ВО «Батьківщина»

25 вересня Тернопільська обласна територіальна виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала виборчі списки 9 місцевих організацій політичних партій. Одному кандидату в депутати до Тернопільської обласної ради від місцевої організації партії «Батьківщина» було відмовлено в реєстрації .

Зокрема, було зареєстровано кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків місцевих організацій політичних партій «За майбутнє», «Українська галицька партія», «Свобода», «Слуга народу», «Голос», «Порядок.відповідальність. справедливість», «Батьківщина», «Наш край», «Європейська солідарність»

Також, згідно пункту 2 Постанови №14 Тернопільської обласної ТВК від 25.09.2020р. було відмовлено в реєстрації кандидатом в депутати Тернопільської обласної ради Шепеті Віктору Михайловичу, який був поданий кандидатом в депутати Тернопільською обласною організацією Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» у зв’язку з відсутністю заяви про згоду балотуватися на місцевих виборах від вищезгаданої партії та інших документів, які передбачені Виборчим кодексом України. В загальному від даної місцевої організації партії було зареєстровано 63 кандидати в депутати.

Також на цьому засіданні були прийняті рішення щодо реєстрації представників деяких політичних партій у Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії.

За даними Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, найбільшу допустиму кількість кандидатів у депутати (64 кандидати) у єдиному виборчому списку подали місцеві організації політичних партій – «За майбутнє», «Українська галицька партія», «Свобода», «Європейська солідарність», «Батьківщина», 58 кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради подала місцева організація партії «Радикальна партія Олега Ляшка», 57 кандидатів – партія «Голос», 53 кандидати – партія «Слуга народу», по 40 кандидатів в депутати подали для реєстрації організації партій «Порядок.відповідальність. справедливість» та «Сила людей», 37 кандидатів подали від організації партії «Довіра», 34 кандидати в депутати подала організація партії «Опозиційна платформа «За життя», 31 кандидата – місцева організація партії «Най край»

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Варто нагадати, що до 29 вересня включно територіальні виборчі комісії мають прийняти рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради, інших місцевих рад або про відмову в їх реєстрації, включених до єдиного та територіальних виборчих списків місцевих організацій політичних партій на основі прийнятих заяв організацій партій про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до них необхідних документів, які були подані до 24 вересня, як це передбачено частиною шостою статті 227 Виборчого кодексу України.

Відповідно 30 вересня ми вже будемо знати весь перелік кандидатів в депутати, включених до єдиних та територіальних виборчих списків від місцевих організацій партій, які беруть участь в місцевих виборах в територіальних громадах, де кількість виборців є більшою за 10 тисяч, кандидатів в багатомандатних виборчих округах в громадах до 10 тисяч виборців, а також кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів за умови що хтось із кандидатів чи партій не будуть оскаржувати рішення про відмову в реєстрації в судовому порядку. – зазначає Ігор Процик

Нагадаємо, що до Тернопільської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня має бути обрано 64 депутати. Вибори депутатів відбуватимуться в 6 територіальних виборчих округах.