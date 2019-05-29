У Тернопільській області можуть бути проблеми під час виборчого процесу. Про це повідомляє UA: Українського радіо Тернопіль.

24 травня стартував виборчий процес до Верховної Ради. Позачергові вибори відбудуться 21 липня цього року. Цей період триватиме 58 днів і під час нього політичні партії проведуть з’їзди та визначать кандидатів. У програмі «Тема дня» Ігор Процик розповів: «За два місяці, чи за день, чи два дні до дострокових парламентських виборів змінювати виборчу систему нелогічно. Це потрібно робити, як мінімум, за пів року чи за рік, як було зазначено в Кодексі належної практики. Відповідно, є рекомендації різних міжнародних організацій. Але запит на зміну виборчої системи про відміну мажоритарки є. І це правильно».

Також, він вважає, що в Україні, і в Тернопільській області зокрема, можуть бути проблеми під час виборчого процесу, які стосуватимуться проведення тендерних закупівель. Наприклад, для виготовлення виборчих бюлетенів потрібні чималі кошти, тому мають оголосити міжнародний тендер. «Можливо, Верховна Рада внесе ще якісь зміни в законодавство, які стосуються публічних закупівель для того, щоб скоротити терміни й ЦВК змогла б встигнути закупити і провести відповідні тендерні процедури», – зазначив Ігор Процик.

За словами Ігоря Процик, голосуватимемо на разі за старою змішаною системою. Тобто кожен виборець отримає два бюлетені: один за багатомандатним виборчим округом, інший – за одномандатним, так званою мажоритарною.

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