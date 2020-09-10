У Тернопільській області сформовано 37 сільських та селищних ТВК

Кременецька, Тернопільська та Чортківська районні територіальні виборчі комісії сформували 16 селищних та 21 сільську ТВК. У них найчастіше керівні посади обіймають представники від партій «Слуга народу», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».

У Тернопільському районі для організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня було утворено 18 територіальних виборчих комісії, 7 селищних та 11 сільських. З них 11 комісій були сформовані у максимальному складі 18 осіб, дві комісії мають по 17 членів, ще дві – по 16 членів та три – по 15 членів. На розгляд до Тернопільської районної територіальної виборчої комісії від партій було подано 325 кандидатур, з яких у штаті сформованих сільських і селищних ТВК працюватимуть 309 осіб.

Серед членів цих комісій найбільше представництво мають партії «Європейська солідарність» (50 осіб), «Слуга народу» (43 особи) і ВО «Батьківщина» (43 особи). У трійці лідерів за кількістю керівних посад такі партії: «Європейська солідарність» (8 осіб), «Слуга народу» (7 осіб), а також партія «Голос» (6 осіб).

У Кременецькому районі було сформовано чотири територіальних виборчих комісії, одну селищну з максимальною кількість членів 18 осіб та три сільських по 17, 15 та 14 членів. Загалом у складі цих комісій працюватимуть 64 особи. На розгляд до Кременецької районної виборчої комісії партії подали також 64 кандидатури.

Серед членів сільських та селищних комісій Кременецького району найбільше представництво мають партії «Слуга народу» (12 осіб) «Європейська солідарність» (11 осіб) і ВО «Батьківщина» (11 осіб). Найбільше керівних посад отримали партії «Слуга народу» (4 особи), ВО «Батьківщина» (3 особи) і «Голос» (3 особи).

Чортківська районна ТВК утворила 15 територіальних виборчих комісії, 8 селищних та 7 сільських. З них 9 комісій були сформовані у максимальному складі 18 осіб. Ще дві комісії мають по 17 членів, а інші по 16, 15, 13 і 10 членів відповідно. На розгляд до районної виборчої комісії від партій було подано 265 кандидатур, з яких до сільських та селищних ТВК було включено 250 осіб.

У штаті цих комісій найбільше представництво мають партії «Європейська солідарність» (45 осіб), «Слуга народу» (42 особи) і ВО «Батьківщина» (39 осіб). Найчастіше керівні посади обіймають члени від партії ВО «Батьківщина» (10 осіб), «Європейська солідарність» (7 осіб), «Слуга народу» (8 осіб).

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка пояснює: «Районні виборчі комісії не пізніше як за шістдесят днів до дня чергових виборів формують склад сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі. Організації політичних партій до 20 серпня вносили до районних виборчих комісій подання щодо кандидатур до складу сільських та селищних ТВК. А районні виборчі комісії до 25 серпня повинні були провести засідання і якщо кандидатур до складу ТВК надійшло більше, аніж передбачено нормами Виборчого кодексу України, то проводилось жеребкування щодо включення цих кандидатур до новостворених комісій. Наприклад, у Тернопільській області 18 ТВК нижчого рівня було утворено з проведенням процедури жеребкування. Робота сільських та селищних ТВК розпочинається, не пізніше, як на другий день після утворення».

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області