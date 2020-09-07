У Тернополі – 5 округів, в області – 6: ТВК утворили виборчі округи

5 вересня Тернопільська обласна територіальна виборча комісія та Тернопільська міська територіальна виборча комісія на своїх засіданнях утворили територіальні виборчі округи для організації і проведення місцевих виборів до Тернопільської обласної та Тернопільської міської ради.

Зокрема, Тернопільська обласна територіальна виборча комісія утворила 6 територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради. Однак варто зазначити, що на розгляд членів комісії було подано 2 варіанти поділу Тернопільської області на територіальні виборчі округи. Перший варіант передбачав – 8 округів, другий – 6 округів. Різниця між двома варіантами поділу на територіальні виборчі округи Тернопільської області став поділ Тернопільської міської територіальної громади відповідно на один єдиний округ чи на два окремі округи. Згідно результатів голосування, більшість членів Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії (10 голосів ЗА) підтримало варіант поділу Тернопільської області на 6 округів, залишивши Тернопільську міську територіальну громаду як єдиний територіальний округ.

Отже, відповідно до Постанови №2 від 05.09.2020 р. Тернопільська обласна територіальна виборча комісія прийняла рішення про утворення 6 територіальних виборчих округів :

Округ Межі округу – Кременецький район (Борсуківська сільська громада, Великодедеркальська сільська громада, Вишнівецька селищна громада, Кременецька міська громада, Лановецька міська громада, Лопушненська сільська громада Почаївська міська громада, Шумська міська громада), орієнтовна кількість виборців – 107614

округ- Тернопільська міська громада, орієнтовна кількість виборців – 178965

округ – Частина Тернопільського району (Бережанська міська громада, Великоберезовицька селищна громада, Великогаївська сільська громада, Залозецька селищна громада, Зборівська міська громада, Козівська селищна громада, Козлівська селищна громада, Купчинецька сільська громада, Нараївська сільська громада, Озернянська сільська громада, Підгаєцька міська громада, Підгороднянська сільська громада, Саранчуківська сільська громада), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 130732

округ – Частина Тернопільського району (Байковецька сільська громада, Білецька сільська громада, Великобірківська селищна громада, Збаразька міська громада, Золотниківська сільська громада, Іванівська сільська громада, Микулинецька селищна громада Підволочиська селищна громада, Скалатська міська громада, Скориківська сільська громада, Теребовлянська міська громада), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 128259

округ – Частина Чортківського району (Білобожницька сільська громада, Бучацька міська громада, Заводська селищна громада, Золотопотіцька селищна громада, Коропецька селищна громада, Монастириська міська громада, Нагірянська сільська громада, Товстенська селищна громада, Трибухівська сільська громада, Чортківська міська громада), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 130351

округ – Частина Чортківського району (Більче-Золотецька сільська громада, Борщівська міська громада, Васильковецька сільська громада, Гримайлівська селищна громада, Гусятинська селищна громада, Заліщицька міська громада, Іване-Пустенська сільська громада, Колиндянська сільська громада, Копичинецька міська громада, Мельнице-Подільська селищна громада, Скала-Подільська селищна громада, Хоростківська міська громада), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 125870

«Варто зазначити, що обидва варіанти були допустимі для обговорення та прийняття рішення членами даної територіальної комісії, оскільки згідно частини 6 статті 201 Виборчого Кодексу України, при утворенні територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради такі виборчі округи утворюються, за можливості, в межах відповідних районів, міст обласного значення, що входять до складу області. А також такі виборчі округи не можуть складатися із частин територій різних районів, міст обласного значення, району і частини міста або частини району і міста обласного значення, крім випадків, коли територіальні виборчі округи утворюються в межах об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли територіальні громади суміжних районів, суміжного району та міста обласного значення. Також в даній статті Виборчого кодексу йде мова про те, що на території міста обласного значення, району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. До меж територіального округу з виборів депутатів обласної ради може входити декілька суміжних районів, міст обласного значення – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик.

«Проаналізувавши утворені округи, варто зазначити, що територіальний виборчий округ, до якого входить територія всієї Тернопільської міської територіальної громади (178 тис. виборців) в порівнянні з іншими округами, зокрема із найменшим (де 107 тис. виборців) є значно більшим (майже на 40%), що звичайно ж ставить в нерівні умови «вагу» одного депутатського мандату, тобто отримання необхідної кількості голосів виборців кандидатами в депутати для подолання виборчої квоти. Тобто в більшому окрузі кандидатам в депутати буде легше подолати виборчу квоту, ніж в меншому по кількості виборців територіальному виборчому окрузі. Однак Виборчий кодекс щодо територіальної організації виборів депутатів обласних, районних, міських, сільських, селищних рад з кількістю виборців 10 тисяч і більше в таких територіальних громадах не регулює певного відсоткового відхилення кількості виборців при утворенні територіальних виборчих округів, як це передбачено для територіальних громад до 10 тисяч (таке відхилення по кількості виборців не може перевищувати 15 відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в окрузі з розрахунку на один депутатський мандат )

Тернопільська міська територіальна виборча комісія утворила 5 територіальних виборчих округів для виборів депутатів Тернопільської міської територіальної громади :

округ – Мікрорайон Дружба і приєднані села ( c.Вертелка, Глядки, Городище, Іванківці, Кобзарівка, Курівці, Малашівці, Носівці,Плесківці, Чернихів), (виборчі дільниці 610433,610434, 610444 – 610448, 610482-610484, 611092-611108, 611189, 611190), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 39365

.округ – Мікрорайон Центр, Новий Світ, (виборці дільниці – 611109-611124, 611163), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 32407

округ – Мікрорайон Східний, Канада (виборці дільниці 611126-611140, 611155, 611157) , орієнтовна кількість виборців в окрузі – 38139

.округ – Мікрорайон Сонячний (БАМ) (виборчі дільниці – 611125, 611145, 611148-611154, 611156, 611158-611162, 611191 ), орієнтовна кількість виборців в окрузі- 33943

.округ – Мікрорайон Аляска, вул.Корольова, суміжні вулиці (виборчі дільниці 611141-611144, 611146, 611147, 611164 – 611173), орієнтовна кількість виборців в окрузі – 35111

Додамо, що відповідно до частини 3 статті 201 Виборчого кодексу , територіальні виборчі округи з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) утворюються відповідно обласною, районною, районною в місті, міською, сільською, селищною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу, тобто до 6 вересня включно, з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів та, за можливості, з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Відповідна виборча комісія тим самим рішенням присвоює номери територіальним виборчим округам.

Тобто до 6 вересня включно всі обласні, районні, міські, селищні, сільські територіальні виборчі комісії незалежно від кількості виборців в територіальних громадах (до 10 тисяч виборців і більше 10 тисяч) мають утворити відповідні багатомандатні та територіальні виборчі округи в залежності від тієї виборчої системи, яка буде застосована у відповідних територіальних громадах

Нагадаємо, що 5 вересня почався виборчий процес для організації і проведення місцевих виборів 25 жовтня