У Тернополі буде п’ять виборчих округів, раніше було 42 (межі)

Цьогоріч вибори до Тернопільської міськради будуть зовсім іншими!

Обирати можна не лише партію, але й кандидата з запропонованого партією списку.

Виборчих округів у місті тепер лише П’ЯТЬ (раніше було 42):

Округ №1: Дружба, Кутківці, Пронятин, долучені до громади села.

Округ №2: Центр міста, Оболоня, Цукровий, Новий Світ, Комбайновий завод.

Округ №3: Східний, Канада.

Округ №4: 6-й магазин, Текстильник, Злуки, частина Сонячного.

Округ №5: Частина Сонячного, Аляска, Тинда.

Виборчих дільниць, на яких буде відбуватись голосування – 85 звичайних і 7 спеціальних. За інф. Сила Людей Тернополя