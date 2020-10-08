Віктор Овчарук: «Важливо, щоб місто було комфортним. Невід’ємна складова цього процесу – розвинена інфраструктура» (відео)

Наприкінці вересня на вулиці Тарнавського в Тернополі розпочали капітальний ремонт дороги.

Тернопільська обласна рада сприяла тому, щоб саме ця ділянка потрапила в перелік будівництва доріг області.

– Нам важливо, щоб місто було комфортним і невід’ємна складова цього процесу – розвинена інфраструктура! Завдяки позиції Тернопільської обласної ради у Тернополі розпочали реалізовувати масштабний проект щодо реконструкції дороги на вулиці Тарнавського. В проекті передбачено – капітальне заміщення полотна, заміну водопроводів, електромережі, заміну та встановлення нових світлофорів, встановлення нових бордюрів і найважливіше – облаштування пішохідного переходу для осіб з обмеженими можливостями, – зазначив Віктор Овчарук.