Вірю, що округ №4 в Тернополі стане моєю сім’єю, – Лілія Проць

Це фото не просто згадка про першу фотосесію…

Це була фотосесія до виборів у 2010 році. Отримала хороший досвід та винесла ще більше уроків.

За 10 років нічого не змінилося на моєму окрузі. Певні депутати продовжують підкупляти виборців до цих пір і навіть не червоніють))) А виборці тішаться… на заміну їм заклали плиткою двір, зробили екопарковку, десь встановили дитячий майданчик тощо… Хоча депутат має це робити, бо він ДЕПУТАТ))) І не тільки це

І більшість не цікавить, що забудовують парки, що є проблемаи в школах і дитячих садках, що є насилля в сім`ях, що є діти у дитячому будинку тощо…

Ось такі РЕАЛІЇ!!!

Колись мене не підтримали навіть сусіди у будинку. А також з навколишніх будинків. Та скільки там було того округу. Близько 5 000 людей.

Не те, що тепер округ №4 – 34 000!!!

Пройшли роки… і у місті є люди, які не пам`ятають за кого голосували, є такі хто не знає свого депутата. Але звертаються до нас до громадських діячів допомогти у вирішенні питань зі спортивним майданчиком, з харчуванням у школі.

Але ще сумніше… коли ти починаєш щось ворушити, то вони не йдуть з тобою… щоб не дай …їх не побачили, наприклад керівництво школи і класний керівник))))

Сьогодні багатьом недовподоби партія від якої я балотуюсь у міську раду. Я це переживу…

Переживу, що багато, хто вже не дружить зі мною у ФБ та не ставить вподобайки і коменти… а раніше так вподобували)))

Переживу, що багато хто відкрито не говорить, що не буде мене підтримувати і допомагати… а просто шукає шляхи відступу… або просто мовчить…

Всі, хто ще ВІРИТЬ у мене і хоче ДОПОМОГТИ мені – пишіть мені особисто або долучайтеся до події

і додавайте своїх друзів та знайомих, які живуть на цьому окрузі)

Як колись казав Нельсон Мандела коли став Президентом, “що моя сім`я вся ПАР”, то я вірю, що 25 жовтня округ №4 стане моєю СІМ`ЄЮ

ДумайТЕ!

ВирішуйТЕ!Кандидат в депутати до тернопільської міської ради Лілія Проць