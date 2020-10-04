Віталій Шафранський: «Беніфеціарієм «Довіри» є народ України!»

«Не зловживай довірою інших, будь свідомий і своїх прав, і своїх обов’язків».

Ці слова, які належать главі Української Греко-Католицької Церкви, відомому меценату, покровителю науки та мистецтва, а також – промотору розвитку кооперативного руху, аристократу по крові і по духу, світлої пам’яті митрополитові Андрею Шептицькому, стали життєвим кредо послідовника його ідей, відомого на Тернопільщині громадського діяча, активіста обласної організації партії «Довіра» Віталія Шафранського.

Він одним із перших приєднався до цієї політичної сили, адже поділяє її ідеологію та бачення перспектив розвитку України на місцевому та загальнодержавному рівнях. Свій вибір пояснює так:

– Партій багато. Їх відрізняють ідеологія, гасла, барви прапорів, обличчя лідерів. Але більшість цих проектів, а їх саме так варто сприймати, зважаючи на відсутність в Україні великої кількості політичних партій-довгожителів, формувалися «згори», підлаштовуючи під бачення «Центру» інтереси місцевих організацій. Підхід до партійного будівництва в «Довіри» кардинально різниться від цієї моделі, адже порядок денний у нас диктують саме місцеві – місцеві організації, які знають, що за проблеми турбують жителів конкретного населеного пункту та у який спосіб ці проблеми можна вирішити, – каже Віталій Шафранський.

Будьмо відвертими, про партію «Довіра» є не так багато інформації. Ні про її керівництво, ні про потенційних бенефеціаріїв – мало що відомо…

– Без сумніву, беніфеціарієм нашої партії є народ України. І це не пафосні слова, а наше тверде переконання. Саме для людей і їх добра ми згуртувалися. А я переконаний, що громада нас підтримає і довірить свої голоси й депутатські мандати, бо саме наша партія об’єднує в своїх рядах справжніх патріотів, які, як казав митрополит Андрей, люблять Україну «не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею». Повна незалежність від олігархічних груп, постійний діалог з людьми, підвищення якості життя громадян шляхом розвитку економіки на місцях – ось ті принципи, за якими наша партія відроджуватиме країну, – наголошує Віталій Шафранський.

А все ж таки, як забезпечуватиметься у вашій політичній силі незалежність місцевих структур від «керівної і спрямовуючої лінії» центрального апарату?

– Ну, аналогії із сумнозвісною «керівною і спрямовуючою» тут зовсім не доречні. Партія «Довіра» – політична сила нового типу, не схожа на жодну з існуючих вітчизняних політичних сил. У наших статутних документах є чіткі запобіжники, які гарантують забезпечення політичної незалежності місцевих керівників. Наші депутати на місцях залежатимуть лише і виключно від своїх виборців, адже їхня довіра є для нас важливою цінністю і пріоритетом. Тому й сьогодні, формуючи команду, яка братиме участь у виборах до місцевих рад Тернопільщини, ми особливу увагу звертаємо на такі якості, як моральність та патріотизм наших кандидатів, їхню незаангажованість у сумнівних політичних чи бізнесових проектах. Не маємо права зловживати довірою нашого виборця. Ми об’єднуємо найкращих! – підкреслює Віталій Шафранський.

Погоджуюся, що для політиків та людей у владі важливо мати міцний моральний стрижень. Що слугуватиме моральним імперативом для ваших однопартійців?

– Партія «Довіра» орієнтована на постійний діалог із громадянами. І це спілкування передбачає виключно партнерські стосунки, побудовані на донесенні до людей правдивої інформації у форматі постійного «живого» спілкування. Саме такий формат дозволятиме звіряти наше бачення основних суспільно-політичних та господарських процесів, а, відтак, приймати оптимальні для місцевої громади та держави рішення. А моральним імперативом для нас є християнські цінності та патріотичний світогляд й спосіб дій. Все на благо Української держави й на добро людей. З Божою допомогою нам вдасться побудувати багату й процвітаючу Україну, де кожен відчуватиме себе не чиїмсь слугою, а справжнім господарем – своєї землі та своє долі, – зазначає Віталій Шафранський.