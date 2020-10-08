Як змінити владу Тернополя. Інструкція від Івана Сороколіта

Кандидат «Сили Людей» на посаду міського голови Іван Сороколіт озвучив чіткі поради тернополянам як змінити владу:

«Друзі-тернополяни, вибір справді є і все у ваших руках!

Бачите, що Тернопіль рухається геть не туди, але не можете це змінити?

Можете. Точно можете! Головне бажання і трохи зусиль.

А КОНКРЕТНО: Трішки прикрутити власне его і зробити наступне:

1 Не піддаватись зомбуванню політтехнологів влади про її 150% підтримки. Це така технологія – голосно прогололосити свою перемогу ще до початку битви і безперервно повторювати це як мантру. Якщо хтось зі знайомих ретранслює цю технологію, то дуже наполегливо і при потребі грубо попросіть їх це не робити. А ще краще – нехай поширюють повністю протилежну інформацію.

2 Обов’язково йти на вибори. Обов’язково!

3 Проголосувати за НЕПРОВЛАДНИХ кандидатів у депутати.

Звичайно, закликаю підтримати саме «СИЛУ ЛЮДЕЙ».

Маєте до нас перестороги? Тоді все одно у вас є широкий вибір. Є ще як мінімум три партії, які висунули ряд порядних кандидатів.

4 Проголосувати за мене як кандидата на посаду міського голови від справді крутої команди «СИЛА ЛЮДЕЙ».

Не влаштовує моя кандидатура? Тоді ж є ще інші гідні кандидати. До прикладу, Ірина Яремчук чи Леонід Бицюра точно будуть не гіршими очільниками міста в порівнянні з діючим.

У будь-якому випадку голосуйте, але не за Сергія Надала чи проросійського висуванця. Незалжно від того, скільки бруду діюча влада вилиє на своїх суперників. А вона це вміє і має достатньо ресурсів для цього.

5 І ГОЛОВНЕ: Переконайте близьких, друзів і знайомих також виконати вище наведені завдання

Коли ми всі постараємось втілити ці завдання, то жодна технологія і гроші нам не завадять.

Отож, до праці! Залишилось три тижні. А наступний шанс буде аж через п’ять років.

Репост вітається.»