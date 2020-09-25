«За останні кілька років в Тернополі сформувалася монополія на надання житлово-комунальних послуг», – Олексій Станько

За останніх два місяці голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько провів понад сотню зустрічей із громадянами у різних масивах Тернополя.

Як з’ясувалося, основна проблема, через яку потерпають тернополяни, – ігнорування звернень людей з боку управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради.

Про це Олексій Станько написав на своїй сторінці у Facebook.

– Більше сотні зустрічей у різних куточках Тернополя. І підсумки невтішні. Потріскані будинки, протікає дах, аварійне водовідведення, таргани у квартирах, вщент зруйноване дорожнє покриття прибудинкових територій – на ці проблеми управління житлово-комунального господарства дивиться крізь пальці. На колективні звернення людей надають шаблонні відповіді, змінюючи лише адресу, а той взагалі їх ігнорують. За останні кілька років в Тернополі сформувалася певна монополія на надання житлово-комунальних послуг. ЖЕКи і раніше не хвилювалися проблемами людей, будучи комунальними, а тепер начхали на них ще більше, мотивуючи це то відсутністю фінансування, то нестачею необхідних працівників, – написав Олексій Станько.

Голова обласної осередку партії «Хвиля» каже, сфера житлово-комунальних послуг у Тернополі потребує кардинально нових підходів до роботи.

– Мабуть, єдиний вихід у цій ситуації – зміна механізмів роботи, оскільки люди як споживачі все ніяк не можуть довести своєї правоти. Сьогодні на ключових посадах в управлінні ЖКГ працюють люди, які неодноразово доводили свою некомпетентність. Аби повністю змінити ставлення ЖЕКів до тернополян, варто, перш за все, змінити керівництво, зокрема звільнити начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, а також «снігову королеву» Сергія Надала – Владислава Стемковського. Після снігового колапсу, який мав місце у 2016 році, мер Тернополя попрощався з Миколою Лесівим, а згодом подарував йому нову посаду в Об’єднанні парків Тернополя. Однак Стемковський, чомусь, залишився у теплому кріслі, – додав Олексій Станько.