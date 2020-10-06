За що тернополяни обирали Івана Сороколіта депутатом міськради двічі? (список)

Що ти зробив?!

Той, кого люди обирають вперше, не зобов’язаний перед тим “щось зробити”. Тут виборці самі мають: а) вирішити чи довіряють конкретній особі (або ж команді); б) чи вважають їх тими, хто якісно представлятиме їх інтереси.

Так, це непроста і ризикова справа. Тому до вибору слід підходити дуже відповідально. Рекомендую досліджувати багаторічну репутаційну історію і обирати найкращих. Попереджаю, ідеальних не знайдете.

Але ті, кого вже люди обирали раніше, мають звітувати і на ділі доводити, що вибір людей був правильним. Я належу саме до таких.

Тернополяни з вулиць Лук’яновича, Бродівська, Лозовецька, Збаразька, Текстильна, Фабрична, Енергетична, Дубовецька частини просп.Злуки і вул.Галицької вже обирали депутатом.

ОТОЖ, що вдалось, що зробив і чому обирали повторно:

ГОЛОВНЕ: Вдалось вибудувати зв’язок виборець-депутат-влада. Я “щось зробив” саме завдяки цьому зв’язку, разом з тернополянами та завдяки платникам податків.

Якщо спробувати конкретизувати, то:

Вперше запроваджено регулярний прийом виборців на окрузі. Два рази в тиждень: щосереди на мікрорайоні “комбайнового”, щоп’ятниці на просп.Злуки.

Організація на виборчому окрузі щорічних звітів ЖЕКів.

Тисячі особистих зустрічей, сотні результативних депутатських звернень, десятки нових рішень міськради і удосконалень діючих.

Зрушено з мертвої точки та розпочатий активний процес приватизації кімнат в гуртожитках “Комбайнового заводу”, “Текстильника” та ін.

Передача в комунальну власність гуртожитків “Тернопільбуду”, які ще не встигли розпродати.

Спрощення процедури отримання пільг для учасників АТО.

Допомога в утворенні перших ОСББ в гуртожитках й оформленні ними земельних ділянок прибудинкових територій.

Передача у власність земельних ділянок гаражів на вулицях Бродівська і Лук’яновича.

Лобіювання ремонту важливих транспортних артерій і наскрізних міжбудинкових проїздів на віддалених мікрорайонах міста.

Запровадження відведення важливих земельних ділянок на виборчому окрузі після громадських слухань.

Пропозиція та реалізація ідеї облаштування на мікрорайоні колишнього Комбайнового заводу амбулаторії сімейної медицини в цокольному приміщенні новозбудованої церкви.

Передача в комунальну власність гуртожитків з подальшою покімнатною приватизацією Міністерства внутрішніх справ (вул.Збаразька, 35, 37). Облаштування нової модульної котельні.

Захист стадіону колишнього Комбайнового заводу від забудови, організація толок, виграш громадського бюджету з його відновлення.

Облаштування WiFi-точок безкоштовного доступу до Інтернет в парках міста.

Створення централізованої міської системи відео-спостереження.

Розвиток єдиного бездотаційного і прибуткового комунального підприємства “Тернопіль Інтеравіа”.

Багаторічна успішна програма зі стимулювання створення й підтримки ОСББ.

Будівництво тролейбусної лінії по вулиці Бродівській.

Лобіювання розвитку вело-інфраструктури.

Термомодернізація багатоквартирних будинків на умовах співфінансування.

Захист прибудинкових територій, скверів, зелених зон від забудови. Надання земельних ділянок через аукціон.

Громадські обговорення змін до Генерального плану міста та на вимогу виборців відмова їх приймати.

Протидія намірам влади по облаштуванню торф’яних котелень в густонаселених житлових масивах міста.

Багато інших малих і дрібних ініціатив.

Ефективне місцеве самоврядування можливе. Головне – не помилятись з вибором.

Тернополяни, 25 жовтня справа за вами! Команда “Сила Людей” готова бути вашими найкращими представниками.

Кандидат на міського голову від “Сили людей” Іван Сороколіт