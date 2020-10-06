13:02 | 6.10.2020
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Вибори 2020 

За що тернополяни обирали Івана Сороколіта депутатом міськради двічі? (список)

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Що ти зробив?!

Той, кого люди обирають вперше, не зобов’язаний перед тим “щось зробити”. Тут виборці самі мають: а) вирішити чи довіряють конкретній особі (або ж команді); б) чи вважають їх тими, хто якісно представлятиме їх інтереси.

Так, це непроста і ризикова справа. Тому до вибору слід підходити дуже відповідально. Рекомендую досліджувати багаторічну репутаційну історію і обирати найкращих. Попереджаю, ідеальних не знайдете.

Але ті, кого вже люди обирали раніше, мають звітувати і на ділі доводити, що вибір людей був правильним. Я належу саме до таких.

Тернополяни з вулиць Лук’яновича, Бродівська, Лозовецька, Збаразька, Текстильна, Фабрична, Енергетична, Дубовецька частини просп.Злуки і вул.Галицької вже обирали депутатом.

❗️ ОТОЖ, що вдалось, що зробив і чому обирали повторно:

‼️ ГОЛОВНЕ: Вдалось вибудувати зв’язок виборець-депутат-влада. Я “щось зробив” саме завдяки цьому зв’язку, разом з тернополянами та завдяки платникам податків.

Якщо спробувати конкретизувати, то:

✅ Вперше запроваджено регулярний прийом виборців на окрузі. Два рази в тиждень: щосереди на мікрорайоні “комбайнового”, щоп’ятниці на просп.Злуки.

✅ Організація на виборчому окрузі щорічних звітів ЖЕКів.

✅ Тисячі особистих зустрічей, сотні результативних депутатських звернень, десятки нових рішень міськради і удосконалень діючих.

✅ Зрушено з мертвої точки та розпочатий активний процес приватизації кімнат в гуртожитках “Комбайнового заводу”, “Текстильника” та ін.

✅ Передача в комунальну власність гуртожитків “Тернопільбуду”, які ще не встигли розпродати.

✅ Спрощення процедури отримання пільг для учасників АТО.

✅ Допомога в утворенні перших ОСББ в гуртожитках й оформленні ними земельних ділянок прибудинкових територій.

✅ Передача у власність земельних ділянок гаражів на вулицях Бродівська і Лук’яновича.

✅ Лобіювання ремонту важливих транспортних артерій і наскрізних міжбудинкових проїздів на віддалених мікрорайонах міста.

✅ Запровадження відведення важливих земельних ділянок на виборчому окрузі після громадських слухань.

✅ Пропозиція та реалізація ідеї облаштування на мікрорайоні колишнього Комбайнового заводу амбулаторії сімейної медицини в цокольному приміщенні новозбудованої церкви.

✅ Передача в комунальну власність гуртожитків з подальшою покімнатною приватизацією Міністерства внутрішніх справ (вул.Збаразька, 35, 37). Облаштування нової модульної котельні.

✅ Захист стадіону колишнього Комбайнового заводу від забудови, організація толок, виграш громадського бюджету з його відновлення.

✅ Облаштування WiFi-точок безкоштовного доступу до Інтернет в парках міста.

✅ Створення централізованої міської системи відео-спостереження.

✅ Розвиток єдиного бездотаційного і прибуткового комунального підприємства “Тернопіль Інтеравіа”.

✅ Багаторічна успішна програма зі стимулювання створення й підтримки ОСББ.

✅ Будівництво тролейбусної лінії по вулиці Бродівській.

✅ Лобіювання розвитку вело-інфраструктури.

✅ Термомодернізація багатоквартирних будинків на умовах співфінансування.

✅ Захист прибудинкових територій, скверів, зелених зон від забудови. Надання земельних ділянок через аукціон.

✅ Громадські обговорення змін до Генерального плану міста та на вимогу виборців відмова їх приймати.

✅ Протидія намірам влади по облаштуванню торф’яних котелень в густонаселених житлових масивах міста.

✅ Багато інших малих і дрібних ініціатив.

Ефективне місцеве самоврядування можливе. Головне – не помилятись з вибором.

Тернополяни, 25 жовтня справа за вами! Команда “Сила Людей” готова бути вашими найкращими представниками.

Кандидат на міського голову від “Сили людей” Іван Сороколіт

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