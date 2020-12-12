Василь Деревляний хоче «переписати» обласну організацію партії «Батьківщина»?

Багаторічний представник Юлії Тимошенко на Тернопільщині Василь Деревляний отримав фінансовий стрес… Після 5 років перебування на посаді першого заступника голови обласної ради з зарплатою понад 50 тис.грн, він опинився в опозиції до новоутвореної більшості та за бортом місцевої політики.

Щоб і далі щомісяця отримувати кошти в розмірі майже 2 тисячі доларів США, в хід пішли комбінації з партією «Батьківщина» та законодавством.

А тепер – деталі.

Будучи обраним заступником голови обласної ради, Василь Деревляний після завершення терміну перебування на посаді, мав право повернутися на свою попередню роботу. А працював він на посаді голови обласної організації ВО «Батьківщина». Звісно, різниця між партійною зарплатою та коштами, що отримують топ-чиновники області – суттєва.

І щоб продовжити для себе щедрі бюджетні виплати, Василь Тимофійович починає шукати, на кого б то «переписати» обласну організацію партії, щоб показати, що посада, яку він обіймав до працевлаштування в обласну раду, зайнята.

В цьому випадку обласна рада, як того вимагає законодавство, змушена виплачувати півроку заробітну плату ту, яку чоловік отримував, перебуваючи на посаді заступника голови обласної ради, тобто майже дві тисячі доларів.

Після завершення 6-місячного терміну, колишній чиновник ще може стати на облік в центрі зайнятості і продовжувати з бюджету отримувати немалу допомогу з безробіття.

Юридично оформити факт відсутності посади для Деревляного в “Батьківщині” планують цієї неділі, 13 грудня.