На Тернопільщині на Йордана водій збив дівчину

Із забійною раною підборіддя, закритим переломом нижньої третини променевої кістки руки в травматологічне відділення Кременецької лікарні звернулася двадцятитрьохлітня мешканка Шумського району. Дівчина 19 січня близько 15:55 потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “AUDI A-6”, рухаючись вулицею Шевченка, збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.

У дівчини та водія різні версії того, що трапилося, а тому справу вивчають слідчі. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.