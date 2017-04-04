Журналіст-розслідувач поставив під сумнів підприємницькі успіхи родини Сергія Надала

Ряд типу інтернет-ЗМІ Тернополя опублікували начебто розслідування про фінансово-сімейну кухню міського голови Тернополя Сергія Надала.

В матеріалі авторства безіменних аналітиків йшла мова про задекларовані мером, його дружиною та донькою доходи за 2016 рік.

Згідно е-декларації, Анастасія Надал – донька, 22 роки – в 2016 році заробила 1 423 850 грн. від підприємницької діяльності та зберегла 320 000 грн. готівки, 61836 грн. – депозит в “Укрсиббанку”.

За інформацією в розслідуванні піар-аналітиків, юний вік Анастасії проходить недаремно. Вона займається вже багато років юридичною практикою, веде корпоративних клієнтів, розробляє індивідуальні правові рішення, пов’язані з участю великих корпорацій у конкурсних торгах на поставку товарів, робіт, послуг. Схоже на тендера.

Але тут знову якась лажа про багато років. Анастасія Сергіївна Надал зараєстрована, як підприємець, 23.03.2016 (дата згідно ЄДР).

Олена Надал – дружина – дизайнерський бізнес, внутрішній інтер’єр будинків, квартир та офісів. Задекларовано від бізнесу – 1 420 970 грн., готівки – 350 000 грн., в “Укрсиббанку” лежать майже 5000 грн. і рівно 600 000 грн. Олена Надал позичила третім особам. Зареєструвала ФОП на тиждень раніше доньки – 16.03.2016 р.

У цих цифрах та доходах аналітики вирішили розібратися. Так і пишуть:

– Щоб не бути голослівними ми спробували розібратися в ситуації, взявши коментарі у міського голови Тернополя, у Державній фіскальній службі та у незалежних фінансових аналітиків.

І тут починається найцікавіше. Неозброєним оком видно, що це джинсовий матеріал. Коментарів від міського голови та ДФС не подано. Але є незалежний фінансовий аналітик Федір Тищенко від Міжнародного інституту бізнесу, який пояснює, що в доходах дружини та доньки Сергія Надала ніякої крамоли нема.

Згідно ЄДР фізичних та юридичних осіб в Україні є дві установи з назвою Міжнародний інститут бізнесу (МІБ):

1. ТОВ “МІБ – зареєстрований та діяв у Донецьку. Є сумніви, що тернопільські аналітики звернулися за коментарями на сторону ОРДЛО.

2. Приватний вищий навчальний заклад МІБ в місті Києві.

Аби перевірити достовірність розслідування, правдивість слів сумнівного фінансового аналітика Федіра Тимченка, я звернувся в київський МІБ. Хотів з’ясувати чи справді є такий співробітник в навчальному закладі, про якого згадують анонімні аналітики через деякі нет-ЗМІ.

Відповідь МІБу:

– Дійсно вказано назва нашої бізнес-школи, але ми не знаємо цього фін. аналітика, – написала Олександра Барабаш.

Як буде далі діяти Міжнародний інститут бізнесу у зв’язку з використанням його імені в джинсових статтях, мені не відомо. Тим паче, йде мова про словесне відбілювання начебто співробітником МІБу майже двох мільйонів гривень 22-річної доньки міського голови Тернополя.

Назар Наджога