На Тернопільщині на сміттєзвалищі чоловік знайшов пістолет

Житель села Вовківці Борщівського району здав поліцейським предмет схожий на пістолет. Зі слів чоловіка, він знайшов його на сміттєзвалищі.

Правоохоронці вилучили зброю та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ.

Поліцейські Тернопільщини вживатимуть додаткові заходи безпеки з метою запобігання злочинам з використання зброї, вибухівки до кінця березня та нагадують, що громадяни, які добровільно здали правоохоронним органам зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняються від кримінальної відповідальності.