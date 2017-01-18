На Тернопільщині навчальні заклади та агропідприємства “провернули” схему

Кременецькою місцевою прокуратурою під час реалізації повноважень щодо здійснення представництва інтересів держави в суді встановлено, що державні навчальні заклади, розташовані на територіях Збаразького, Кременецького та Підволочиського районів уклали договори про співпрацю із чотирма суб’єктами господарювання, які не відповідають вимогам законів.

Договори про співпрацю передбачають, що обробіток землі, вирощування та збір врожаю на 241 га земель сільськогосподарського призначення здійснюється лише суб’єктами господарювання, без участі державних навчальних закладів. Таким чином, зазначені документи фактично приховують реальні правочини щодо оренди землі.

Кременецькою місцевою прокуратурою пред’явлено 5 позовних заяв до Господарського суду Тернопільської області з вимогами про визнання недійсними договорів про співпрацю та зобов’язання до суб’єктів господарювання звільнити земельні ділянки загальною площею 241 га вартістю 7,2 млн. грн..

На даний час зазначені позовні заяви перебувають на розгляді в суді.