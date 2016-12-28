На Тернопільщині, незважаючи на зиму, ремонтують дороги

26 грудня шляховики області продовжують роботи з ліквідації аварійної ямковості на дорогах у трьох районах області, а саме: Тернопільському, Чортківському та Заліщицькому. Роботи тривають на автошляхах: Доманове-Ковеь-Чернівці-Тереблече, Татарів-Косів-Коломия, Бучач-Чортків-Скала Подільська, Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамʼянка.

Довідково: при ліквідації аварійної ямковості роботи проводяться холодними асфальтобетонними сумішами з додаванням спеціальних добавок, які дозволяють працювати у холодну пору року та при низьких температурах. За якістю цих матеріалів слідкують працівники лабораторії, а за якістю виконаних робіт – спеціалісти з відділу контролю Служби доріг.

Різкі перепади температури з «+»˚С на «-»˚С , надмірна вологість та перевантаження проїжджої частини призводять до передчасного руйнування автошляхів. Саме тому вчасна ліквідація аварійної ямковості дозволяє попередити утворення вибоїн та подальше руйнування дорожнього покриття. А основне – це забезпечить безпечний рух транспорту та зменшить аварійність на автошляхах області.