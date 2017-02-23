Новини Тернополя 

Неймовірної трансформації зазнав підвал у Тернополі (фото)

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Завершився соціальний проект під назвою “Екстремальний підвальчик.” Даний проект був реалізований за спиряння Британської ради та Молодіжного центру розвитку “Міст”. Проект розробив і виконав громадський діяч Горбунов Віталій, також не без допомоги волонтерів,  в т.ч. Леоніда Бучковського та інших.
Закінчився ремонт і оновлення приміщення та рампи в підвалі 23 школи.

  • Було проведено багато роботи, затрачено чимало матеріалів, часу і нервів. Тепер молодь Тернополя буде мати де тренуватись екстремальним видам спорту у сніжну та іншу несприятливу погоду.
    Дякую всім за допомогу, всім хто нас підтримав фізично і морально, – розповідає Віталій Горбунов.

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