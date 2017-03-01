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Після нещасного випадку в реанімації Тернополя помер Андрій Хома

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Після нещасного випадку в реанімації Тернополя помер Андрій Хома.

Андрій Іванович Хома впродовж багатьох років очолював управління сільського господарства Тернопільської області (департамент агропромислового розвитку ОДА). Колишній чиновник вчора помер в реанімації.

Відомо, що чоловік незадовго до цього отримав травму після падіння. Цей нещасний випадок відправив його на лікарняне ліжко. Ввечері, 28 лютого, серце Андрія Хоми зупинилося.

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