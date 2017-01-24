Поліцейські взялися за сільську школу неподалік Тернополя, навколо якої виник скандал

Про незаконне та неякісне утеплення школи, а також про відмивання коштів заявляють жителі селища міського типу Велика Березовиця, що у Тернопільському районі.

Своїми підозрами люди поділилися із представниками громадських організацій краю. За словами директора ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрія Об’єщика, при виїзді на місце події вони побачили, що навчальний заклад утепляється пінопластом, хоча відповідно до будівельних норм повинна бути мінеральна вата. Окрім цього активісти виявили і ряд інших порушень.

– Будівельні роботи здійснювалися при мінусовій температурі – це недопустимо. І ґрунтовки, і клеї, і фарби – все текло, триматися воно не буде, бо роблене під час морозів. Ми звертаємося до поліції пролити світло в даній ситуації.

Активісти стверджують, що на ці ремонти з держбюджету підрядник отримав майже півтора мільйона гривень. За їхніми підрахунками – це близько тисячі за метр квадратний. Серед чергових невідповідностей – у документах ремонти мали робитися одними з найдорожчих матеріалами. Проте при перевірці стало відомо, що насправді використовувалася дешева сировина, хоча на ціні ця дешевизна не відобразилася. Громадськість переконана, що залишки коштів осіли в кишенях посадовців.

За словами Василя Луціва, мешканця смт. В. Березовиця, даний проект курував селищний голова. Він і несе за нього повну відповідальність.

– Приблизно 700-800 тисяч реалізовано, а решта пішло в нікуди. Якщо відкинути все те, що вони не доробили, не ґрунтували, не ставили стартові планки, не силіконили. На один силікон в проекті закладено близько 100 тисяч – це стики між пінопластом потрібно заробляти. Вони це не використовували, не ґрунтували стіни.

До Тернопільського відділення поліції депутати селищної ради звернулися 29 грудня. Вони заявили, що ремонтні роботи з утеплення Великоберезовицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів проводяться із порушенням держстандартів. Відповідно до цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 366 частина 1 ККУ – службове підроблення.

– На даний час за даним фактом здійснюється досудове розслідування. До перевірки залучені представники державної архітектурної будівельної інспекції, а також проводиться спільна перевірка із західним управлінням офісу Держаудитслужби, – розповів Павло Бачинський – слідчий Тернопільського відділення поліції.

Проте представник підрядної організації усе спростовує. Директор фірми-виконавця Ростислав Баран каже, що усі наведені деталі не відповідають дійсності і вони сфабриковані.

– Що стосується використання коштів, є замовник, є технагляд, є всі документи, що купувалося, що робилося, хто і як робив. Є проектно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. Всі роботи виконувалися згідно проектно-кошторисної документації. Там відхилень немає. В проекті написано пінопласт – утеплення проводилося пінопластом.

Підрядник переконаний, що не помиляється той, хто нічого не робить, а в даному випадку пошук недоліків – це сфабрикована справа – замовлення однієї невдоволеної людини. Так це чи ні, перевірить слідчо-оперативна група.