Представники “БПП “Солідарність” завітали з гостинцями до бійців 44-ї бригади

6 січня представники партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” завітали з гостинцями до бійців 44-ї окремої артилерійської бригади. Привезли їм мандарини, солодощі та різні смаколики.

“Вітаємо усіх наших військовослужбовців із Різдвом Христовим! Сьогодні відвідали бійців 44-ї бригади, в якій служать солдати з різних куточків України. Щоб воїни відчували опіку жителів Тернопільщини, зокрема і у ці святкові дні, ми вирішили завітати до них і привезти гостинці”, – каже керівник секретаріату ТТО партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

“44-та бригада, відновлення якої розпочалося у час російської агресії на території України, стала символом відновлення обороноздатності нашої держави. Наші військові показали неймовірну відвагу і героїзм у зоні бойових дій і продовжують захищати територіальну цілісність України. Вітаю усіх наших бійців із Різдвом Христовим!”, – зазначив секретар Тернопільської міської ради, голова міського осередку партії «Блок Петра Порошенка» Солідарність» Віктор Шумада.

Привітали бійців із Різдвом також депутат міської ради від “Блоку Петра Порошенка” Павло Бич та голова молодіжного крила партії Юрій Питель.

Зазначимо, підрозділи 44-ї бригади підтримували артилерійським вогнем механізовані частини по всьому фронті антитерористичної операції. Вони брали участь у визволені Слов’янська, обороняли Дебальцеве, Горлівку, Попасну, Воглегірськ та інші населені пункти.