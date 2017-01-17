Три протоколи отримав нетверезий водій від патрульних

Патрулюючи на вулиці Леся Курбаса, 16 січня, близько 19-ї години, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Ford Transit за порушення правил дорожнього руху, а саме – в темну пору доби не були ввімкнені фари ближнього світла.

Під час спілкування патрульні помітили у 46-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння . Чоловік погодився освідуватися на місці зупинки за допомогою технічного приладу “Drager”, результат становив 2,24 проміле алкоголю в крові, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Крім того, інспектори встановили, що даний автомобіль є винуватцем ДТП, що трапилось кілька хвилин тому на перехресті вулиць Київська–Тарнавського . Водій автомобіля Renault Grand Scenic, учасник аварії описав авто-винуватця події, вказавши, що це бус білого кольору. Нетверезий водій визнав, що дійсно вчинив ДТП та покинув місце події. Крім того, на винуватця вказували і пошкодження транспортного засобу. Пояснити свої дії чоловік не міг. Інспектори склали на водія-порушника 4 адміністративні матеріали: за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 122 (Порушення ПДР), ст. 124 (Порушення Правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів), 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Також патрульні вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом.