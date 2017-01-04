Новини Тернополя 

Що поліцейські шукали на тернопільських ринках?

Maryana Прокоментуй!

За порушення правил торгівлі та продаж ялинок у невстановлених місцях працівники поліції слали 18 адміністративних протоколів. З незаконної реалізації вилучено 96 хвойних дерев.

Поліцейські також ретельно перевірили 249 ринків та інші місця торгівлі щодо незаконного продажу краянам піротехнічної продукції. За результатами перевірок складено 3 адміністративних протоколи за статтею 159 (порушення правил торгівлі на ринках), 160 КУпАП (торгівля з рук в невстановленому місці) та 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) З незаконного продажу вилучено 438 одиниць піротехнічної продукції.

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