Що трапилося на Тернопільщині за дев’ять днів нового року?

За 9 днів року в області правоохоронці зареєстрували крадіжки як з квартир, так і приватної власності. Потрапили до єдиного реєстру і три незаконних заволодіння транспортними засобами та шість злочинів, пов’язаних з наркотиками.

Не стали обережнішими у 2017 році ані водії, ані пішоходи Тернопілля. За кілька днів нового року на дорогах області трапилося 26 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло троє людей.

Відкриттям кримінального провадження завершилося для жителя Бучацького району і анонімне та неправдиве повідомлення про замінування будівлі районного суду.

У перші тижні січня до чергової частини надійшло 29 повідомлень про сімейні сварки та 23 про пожежі.

Правоохоронці закликають жителів міста та області бути обережними, стежити за власними речами, замикати оселі та автомобілі. Не забувайте й про власну безпеку – не зловживайте алкоголем, не паліть біля легкозаймистих речей та не нехтуйте правилами дорожнього руху. Цінуйте своє життя та життя оточуючих вас людей.