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Акція протесту в Тернополі заради крапки в історії з переходом на альтернативне паливо

Irena Прокоментуй!

Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан», рух «Вільні люди», пересічні тернополяни прийшли сьогодні під стіни Тернопільської міської ради, аби висловити стурбованість земельними питаннями в місті.

– Ми виступаємо проти внесення змін до генерального плану міста, будівництва котелень на альтернативному «новітньому» паливі, яке використовується вже 150 років і від якого в Європі давно відмовляються, – зазначив учасник акції протесту, активіст ВО «Автомайдан» Павло Іванечко.

Чимало представників активістів перебувають зараз у стінах Тернопільської міської ради.

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