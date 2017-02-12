Сильні тернополяни привезли з чемпіонату медалі

Успішно виступили на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат учні-спортсмени Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту.

Такі змагання відбулись у місті Коломия Івано-Франківської області. Як повідомив директор школи Олександр Куриляк, серед юнаків у ваговій категорії 53 кг та 93 кг другі місце зайняли відповідно Назар Шаповал та Максим Мудрак, у категорії 66 кг переможцем став Дмитро Поляник. Серед юніорів у ваговій категорії 66 кг бронзова медаль дісталася Назару Руцькому, а у ваговій категорії 120 кг Олександр Бігус вперше виконав норматив майстра спорту України.

Серед юніорок у ваговій категорії 52 кг третє місце зайняла Наконечна Анастасія і вперше відібралася на чемпіонат Європи з пауерліфтінгу серед юніорок, який відбудеться в Іспанії в травні цього року.