Тернопільщина визначила свою “Людину року”

Вітаємо доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри психологічних та педагогічних дисциплін юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету Анатолія Володимировича Вихруща із здобуттям звання «Людина року – 2016».

Цей престижний конкурс на Тернопільщині започатковано у 2000 році. Відтоді його лауреатами стали більше двохсот відомих краян

Цього року поважні нагороди отримали десятеро жителів Тернопілля – представників різних сфер: культури, медицини, освіти, спорту. А також волонтери, журналісти та військові.