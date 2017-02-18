Тернопільщина визначила свою “Людину року”
Вітаємо доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри психологічних та педагогічних дисциплін юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету Анатолія Володимировича Вихруща із здобуттям звання «Людина року – 2016».
Цей престижний конкурс на Тернопільщині започатковано у 2000 році. Відтоді його лауреатами стали більше двохсот відомих краян
Цього року поважні нагороди отримали десятеро жителів Тернопілля – представників різних сфер: культури, медицини, освіти, спорту. А також волонтери, журналісти та військові.
1 коментар до запису “Тернопільщина визначила свою “Людину року””
Анатолій Володимирович 100% відповідає цьому званню!!! Respect!