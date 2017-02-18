Новини Тернополя 

Тернопільщина визначила свою “Людину року”

Maryana 1 коментар

Вітаємо доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри психологічних та педагогічних дисциплін юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету Анатолія Володимировича Вихруща із здобуттям звання «Людина року – 2016».

Цей престижний конкурс на Тернопільщині започатковано у 2000 році. Відтоді його лауреатами стали більше двохсот відомих краян

Цього року поважні нагороди отримали десятеро жителів Тернопілля – представників різних сфер: культури, медицини, освіти, спорту. А також волонтери, журналісти та військові.

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1 коментар до запису “Тернопільщина визначила свою “Людину року”

  • York
    16:42 | 17 лютого, 2017 на 16:42
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    Анатолій Володимирович 100% відповідає цьому званню!!! Respect!

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