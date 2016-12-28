Тернополем їздив водій напідпитку

25 грудня, близько 23-ї години, на вулиці Старий Ринок екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Volkswagen Golf з неосвітленим номерним знаком. Під час спілкування з поліцейськими водій вжив алкоголь.

Інспектори попередили чоловіка про відповідальність за такі дії та запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Від освідування водій відмовився. Також правопорушник не пред’явив водійське посвідчення.

Охоронці порядку склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (Вживання водієм алкоголю після того, як ТЗ був зупинений), ст.126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.