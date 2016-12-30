У столиці пропав тернополянин

Працівники Тернопільского відділу поліції розшукують Рижика Богдана Васильовича 1974 року народження, мешканця обласного центру. Тернополянин 27 грудня виїхав до Києва і до цього часу його місцезнаходження невідоме.

Чоловік на зріст 185 см., худорлявої статури, волосся русяве. З особливих прикмет – татуювання групи крові на руці.

У день зникнення був одягнутий у чорні вельветові штани, чорний светр,темно-синю балонову куртку замшеві черевики та чорну спортивну шапку.

Із собою мав мобільний телефон марки «Майкрософт», водійські права технічний паспорт на авто.

Інформацію про можливе місцеперебування чоловіка поліцейські просять повідомляти за номерами телефону: у Тернополі (код 0352) 27-10-22, 27-11-70 моб. 067 259 15 18 або 102 у будь-який підрозділ поліції.