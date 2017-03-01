У Тернополі двоє російськомовних в балаклавах жорстоко побили колишнього чиновника

У п’ятницю, 24 лютого, невідомі зв’язали, побили та пограбували колишнього голову обласної ради.

Утримували чоловіка в його власному гаражі. Лише через півтори години після втечі нападників йому вдалося вийти і покликати на допомогу, а уже через півтори доби потерпілий помер у власному помешканні від повторного інфаркту.

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Сергія Гончарука, потерпілий жив за графіком, вчасно виходив і повертався додому.

На місці розбою працювали оперативники та кінологи. Слідчі опрацьовують відео з камер спостережень, встановлених у районі нападу. За попередньою інформацією, нападники були в балаклавах, в темних штанах та куртках з капюшонами, взуті у берци. Обоє худорлявої статури, на зріст метр сімдесят п’ять. Розмовляли російською мовою.

Працівники поліції звертаються до усіх, хто з 17:00 до 19:00 проходив повз будинки через вулиці Танцорова, Руська та Паращука, в районі ЗОШ№6 і можливо помітив підозрілих осіб повідомляти на лінію “102” або за номерами телефонів: 27-11-70, 27-12-58, (067)471-66-23. Анонімність гарантується.