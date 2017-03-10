У Тернополі поліція перевірила більше 50-ти МАФів

На сьогодні по області перевірено уже 170 МАФів, а в обласному центрів п’ятдесят один. Двох тернопільських власників притягнуть до відповідальності за статтею 152 КУпАП – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. Дванадцять підприємців відповідатимуть перед законом за статтею 164 адмінкодексу – порушення порядку провадження господарської діяльності, а вона тягне за собою сплату штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Матеріали щодо перевірки літнього майданчика в центрі Тернополя правоохоронці уже передали в трансбезпеку. Саме це управління повинне поставити крапку і визначити міру покарання порушникам.

Нагадаємо, що перевірка малих архітектурних форм триватиме до 15 березня. Після цього справи щодо усіх порушників та порушень будуть передані в органи місцевого самоврядування і саме вони в межах своєї компетенції повинні приймати рішення про демонтаж. Правоохоронці зносити будь-які об’єкти не мають права, каже начальник ГУНП в області Олександр Богомол.

У ході засідання робочої групи при громадській раді МВС її учасники обговорили й питання про хід деяких кримінальних проваджень, які стосуються браконьєрства та жорстокого поводження з тваринами.