У Тернополі понад 300 учнів з різних областей України взяли участь в інтелектуальному турнірі

Кількадесят команд понад, триста школярів 2-3 березня змагалися у відкритому Західноукраїнський інтелектуальному турнірі “NATUS VINCERE” на кубок ректора Тернопільського національного економічного університету. Відрадно, що в турнірі взяли участь і діти із Волновахи Донецької області. Вони працювали в історико-філологічній секції. Також ще діяли соціально-психологічна та правнича секція. Зокрема останню очолював випускник юридичного факультету ТНЕУ, народний депутат України Тарас Юрик.

– Такі турніри надважливі у нинішній час, коли діти часто замінюють живу комунікацію на спілкування через ґаджети та багато часу перебувають в тенетах віртуальної реальності. Тут формується нове середовище однолітків, які приїхали з різних куточків України. І водночас це реальне середовище їм дає можливість не просто поспілкуватися, а випробувати себе, перевірити свої знання та кмітливість у дебатах. Змагальність заходу стимулює дітей розвиватися і це найкраща підготовка до життєвих конкурентних викликів української дійсності, – зазначив співголова журі, народний депутат України Тарас Юрик.

Організатори турніру “NATUS VINCERE” наголосили, що всі члени журі підбиралися так, щоб представити якомога ширший спектр відомих персоналій з управлінського і соціального напрямків життя країни. Три найкращих команди були нагороджені безкоштовною поїздкою до Польщі, троє найкращих гравців виграли планшети. Керівники секцій, та члени журі мали право на нагороди від себе. Співголова журі, народний депутат України Тарас Юрик відзначив три команди заохочувальними призами та грамотами. Зокрема команда “Vivat Lex”, яка представляла Зборівську державну українську гімназію ім. Романа Завадовича, нагороджена у номінації “Хранитель правових традицій”, команда “Соколи” (Козівська українська гімназія ім. В. Герети) – у номінації “За оригінальне та креативне вирішення правових проблем” і команда “Dura Lex, sed Lex” із спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов з смт Залізці відзначена у номінації “За ерудованість та експресивність обстоювання командної позиції”.

Також усі учасники отримали рекомендації до зарахування на юридичний факультет ТНЕУ.

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