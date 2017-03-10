У Тернополі встановили експериментальну велопарковку

У 2017 році у Тернополі облаштують 39 велопарковок. На це із міського бюджету передбачено майже 150 тис. грн.

Велопарковки розпочнуть встановлювати з понеділка, 13 березня, за сприятливих погодних умов. Облаштують їх у громадських місцях (у скверах, парках, біля важливих соціальних об’єктів), а також біля навчальних закладів (біля Технічного коледжу, Кооперативного технікуму, спортивної школи з футболу, Центру творчості дітей та юнацтва і т.д.).

«У нас на підприємстві є затверджений план-графік встановлення велопарковок у місті, відповідно до якого усі роботи ми повинні завершити до Пасхи, – розповідає директор заводу «Промінь» Тарас Білан. – Також нами, на замовлення Тернопільської міської ради, було розроблено, виготовлено та встановлено експериментальну парковку, де можна залишати не лише велосипеди, а й дитячі коляски. Перша така конструкція вже облаштована біля поліклініки на вул. Гоголя».