Кандидат на виборах у Трибухівську громаду на Бучаччині за підтримки БПП та Петра Гадза набрав понад 92% голосів

Нещодавно відбулись вибори голови Трибухівської об’єднаної територіальної громади, що на Бучаччині. Понад 92% виборців віддали свій голос за Олега Максимовича, який впродовж попереднього року, будучи сільським головою, встиг завоювати довіру односельчан.

Для участі у виборах його висунули від Блоку Петра Порошенка, оскільки переобраний сільський голова – безпартійний. Крім того, Олег Максимович заручився підтримкою не лише жителів Трибухівець та чинної влади, а й місцевими підприємцями та меценатами, які вкладають власні кошти у розвиток села. Зокрема, про роботу новоспеченого голови позитивно відгукується і відомий бучацький аграрій Петро Гадз.

– Олег Максимович був сільським головою, але подав свою кандидатуру на ці вибори і набрав понад 92% голосів. Його обирали люди, які побачили результати його роботи; вони побачили старання нової команди і те, як вона працює для розвитку села. Звісно, і я як житель Бучацького району не можу стояти осторонь та не допомагати. Це стосується і Трибухівець, – наголошує Петро Гадз.

Як розповідає сам Олег Максимович, люди обрали, адже знають: наступні роки так як і попередній не пройде даремно.

– На мою думку, по розвитку інфраструктури села зроблено багато. На даний момент ми відновлюємо будинок культури, проводимо реконструкцію доріг та вже зробили ремонт в приміщенні сільради. Також, працюємо і над встановленням вуличного освітлення, цього року в селі фактично запрацювало 90 нових ліхтарів. Велику підтримку нам надає і Петро Гадз, який ніколи ще не відмовляв у допомозі. Так, більше 300 тисяч гривень він виділив на ремонт будинку культури, який перебував у жахливому стані. Частина цих коштів пішла і на встановлення дитячого майданчику. Раніше діти не мали де гратись, доводилось іти в сусідні села. Тепер ця проблема позаду. Також, ми оснастили бруківкою ділянку перед школою площею в 650 квадратних метрів.

Додамо, що у передвиборчій гонці, новообраного голову намагалася скомпроментувати «Українська Галицька партія», яка поряд з тим, рекламувала власну діяльність на Бучаччині. Результат виборів показав, наскільки «продуктивною» була ця діяльність, адже згадана партія не отримала жодного представника у громаді.

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