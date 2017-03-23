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Погляд з небес на Кременець. Віртуальна мандрівка

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Неймовірні панорами Кременця. Віртуальна мандрівка містом, замком та іншими природними і архітектурними пам’ятками Кременця.

Heritage. Kremenets. Castle.
Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування весняної експедиції. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Це можуть бути, як грошові кошти перераховані на мою карту Приватбанку (5363 5426 0205 1337), так і талони на паливо або власне саме паливо. Для тих що є нашими друзями за кордоном України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

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