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На Тернопільщині пасажир мікроавтобуса до смерті забив винуватця аварії

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На Тернопільщині самосуд завершився смертю. Про це повідомляє головний поліцейський області Олександр Богомол.

  • Самосуд завершився смертю. Пасажир мікроавтобуса до смерті забив винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася на Збаражчині близько першої години ночі. Водій автомобіля “Volkswagen Transporter” в’їхав у авто «ВАЗ 21154», припарковане на узбіччі без ввімкнених габаритів.
    Після ДТП між учасниками пригоди почалася суперечка. Пасажир мікроавтобуса наніс тілесні ушкодження 44-річному тернополянину. Його госпіталізували до реанімації, проте чоловік не вижив.

    Тепер за самосуд житель Збаражчини відповідатиме перед законом за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

 

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