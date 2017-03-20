На Тернопільщині пасажир мікроавтобуса до смерті забив винуватця аварії
На Тернопільщині самосуд завершився смертю. Про це повідомляє головний поліцейський області Олександр Богомол.
- Самосуд завершився смертю. Пасажир мікроавтобуса до смерті забив винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася на Збаражчині близько першої години ночі. Водій автомобіля “Volkswagen Transporter” в’їхав у авто «ВАЗ 21154», припарковане на узбіччі без ввімкнених габаритів.
Після ДТП між учасниками пригоди почалася суперечка. Пасажир мікроавтобуса наніс тілесні ушкодження 44-річному тернополянину. Його госпіталізували до реанімації, проте чоловік не вижив.
Тепер за самосуд житель Збаражчини відповідатиме перед законом за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.