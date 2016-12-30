Нові комп’ютери в рідну школу передав Роман Заставний

10 комплектів комп’ютерного обладнання та ліцензійне програмне забезпечення напередодні новорічних свят передав у рідну Ласковецьку ЗОШ парламентар Роман Заставний.

До речі, Ласківці Теребовлянського району – село, де народився народний Роман Заставний.

Під час зустрічі з педагогічним колективом, разом з головою Теребовлянської РДА Юрієм Ништою, депутат з’ясував, які проблеми є в закладі та пообіцяв у межах можливостей допомогти землякам. Зокрема, посприяти в ремонті покрівлі та приміщення школи. Обговорено умови створення опорних навчальних закладів, у тому числі й майбутнього Ласковецької ЗОШ.

– Такі зустрічі корисні, бо ми чуємо з перших уст про ті проблеми, які турбують освітян, – зазначив Роман Заставний. – В нашій державі справді багато змін проводять в освіті, про що не все знають на місцях. Кожна окрема школа – це невеличка частинка, якій їй треба допомогти, підтримати.