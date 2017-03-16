“Поминальна кава” за “Сбербанком” у Тернополі

16 березня, після заходу сонця, о 21.00 тернополяни зберуться на “поминальну каву”, аби пом’янути “не злим тихим словом”… банк.

Свого часу він носив горде ім’я ” Сбербанк России”. Вангуємо, що найближчим часом його може не стати.

Запрошуємо усіх, хто має бажання попрощатися із цією фінансовою установою, а також тих, хто мав особливі “симпатії”, до спільної поминальної кави за “Сбербанком” по вул.Руській (неподалік ЦУМу).

Кава та цукерки будуть!!!

Регіональний штаб блокади торгівлі з окупантами.