Афіша Тернополя 

“Поминальна кава” за “Сбербанком” у Тернополі

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16 березня, після заходу сонця, о 21.00 тернополяни зберуться на “поминальну каву”, аби пом’янути “не злим тихим словом”… банк.

Свого часу він носив горде ім’я ” Сбербанк России”. Вангуємо, що найближчим часом його може не стати.

Запрошуємо усіх, хто має бажання попрощатися із цією фінансовою установою, а також тих, хто мав особливі “симпатії”, до спільної поминальної кави за “Сбербанком” по вул.Руській (неподалік ЦУМу).

Кава та цукерки будуть!!!
Регіональний штаб блокади торгівлі з окупантами.

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