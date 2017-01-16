Тернопіль найбільше в Україні витратив на боротьбу зі снігом у листопаді
Тернопільський сніг виявився найдорожчим. Вірити цим даним чи ні – нехай кожен вирішує сам. Один одеський журналіст з допомогою системи публічних електронних закупівель ProZorro підрахував, скільки грошей в Україні витратили на боротьбу з листопадовими снігопадами.
Чоловік запевняє, що пішло на це більше 33 мільйонів гривень. Так ось серед лідерів у боротьбі з «аномальним» снігопадом виявися Тернопіль.
Комунальне підприємство «Міські дороги» Одеської міської ради витратило на прибирання снігу 2,8 мільйони гривень. Запорізька міська рада і її комунальне підприємство «Наше місто» – 1,97 мільйонів. А ось міська рада файного міста і її Управління ЖКГ благоустрою та екології не пошкодували на боротьбу із снігом 4,2 мільйони гривень.
Пам’ятаєте дитячий віршик: «Падав сніг на поріг»? У ньому кіт не знав, що на пиріг сніг не зовсім підходить. А ось у нашій міській раді декому і зі снігу вдається спекти доволі смачний пиріжок…