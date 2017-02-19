У центрі Тернополя утворили «живий» герб України (фото)
На Театральному майдані Тернополя утворили Державний герб України. Флешмоб приурочений Дню затвердження державного герба. Захід зорганізувала Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
«Герб, прапор, гімн, Конституція – це чотири офіційні символи нашої держави. Як відомо, Державний герб затвердили 19 лютого 1992 року. З нагоди цієї дати зорганізували патріотичний флешмоб. Адже важливо популяризувати історію нашої країни. Тризуб супроводжує наш народ із давних часів і уособлює прагнення нашої нації до незалежності», – каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.
Зазначимо, 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий Державний Герб України – Тризуб, який відомий з найдавніших часів і практично незмінний від періоду правління Володимира Великого.