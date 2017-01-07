10 книжок для різдвяного настрою

Створенням відповідного різдвяного настрою люди опікувалися ще в середні віки. Саме тоді виникли, так звані, містерії — драми на бібілйськи теми, персонажі яких проходили через випробування, аби зрештою отримати нагороду чи омріяну втіху. В Україні подібну функцію виконували вертепні драми, створені за мотивами євангельських оповідань про народження Христа. Попередниками літературного різдвяного оповідання стали усні історії, що зазвичай розповідали у святочні вечори.

Засновником окремого жанру з “різдвяною філософією” був Чарльз Діккенс, котрий не лише писав різдвяні оповідання для грудневих номерів своїх журналів, але й об’єднував їх в окремі “Різдвяні книги”. Особливістю цих творів були наскрізні теми цінності людської душі, пам’яті і забуття, дитинства та любові до “людини в гріху”. Серед персонажів обов’язково були пристуні ангели, духи та різна нечисть.

Діккенсівський досвід поширився на твори інших авторів, подекуди втрачаючи певні атрибути, й натомість набуваючи нові. Так, окрім різдвяних оповідань поступово розвинувся цілий сонм жанрів, серед яких: різдвяні казки, фентезі, романтичні повісті, детективи тощо.

У наступний перелік увійшли зимові, різдвяні книги, сповнені дивами та святочною атмосферою. Отже, обирайте собі, що ближче до душі, та… “Have Yourself A Merry Little Christmas”!

Почнемо з безсмертної класики і, власне, творця жанру “різдвяного оповідання” — Чарльза Діккенса. Історія-притча про переродження скнари і людиноненависника Скруджа, якому за допомогою святочних Духів вдалося знайти єдиний шлях до порятунку — робити добро людям.

Створюючи “Різдвяну історію2, автор сподівався звернути увагу заможних людей на несправедливість, яка існує в суспільстві, достукатися до їхніх сердець, навіть налякати. Але водночас дати кожному надію на спісіння душі, щастя, спокутування і прощення, а ще нагадати, що у Різдвняу ніч можливо абсолютно все!

“Різдвяний пес” Даніель Ґлаттауер

Макс і Катрін мешкають неподалік, обидва симпатичні, одинокі й ненавидять Різдво. Вони могли б стати гарною парою, але Катрін ненавидить собак в той час, як у Макса вже давно живе німецький дратхаар Курт, ну а Макс, в свою чергу, з дитинства страждає від непероносимості поцілунків. І якщо з першим випадком впоратися легко, то з другим доведеться помучитися. Проте немає нічого неможливого напередодні Різдва, особливо, якщо поруч любляча людина!

“Чайний будиночок на Малбері-стріт” Шарон Оуенс

Маленька ірландська кав’ярня — чайний будиночок на Малбері-стріт збирає під своїм дахом чимало кумедних, наївних і милих відвідувачів. Що може краще позбавити від турбот, ніж горнятко ароматного чаю? А якщо додати до нього найсмачніший у світі вишневий чизкейк, та ще й у різдвяний час, — можна взагалі розраховувати на справжнє диво. Зворушлива і весела книга, в якій поєдналися романтика і тиха мрія, аби зігріти й подарувати усмішку навіть у найпохмуріший зимовий вечір. А рецепт казкового чізкейку стане приємним кулінарним бонусом.

“Різдвяна скринька” Річард Пол Еванс

Звичайній молодій родині трапляється незвичайна можливість змінити життя і перебратися з крихітного помешкання в розкішний вікторіанский маєток, та ще й знайти щирого друга в особі господині маєтку — пані Меріан Паркін. Звісно, все не закінчиться на цьому, і героїв чекають життєві клопоти, сумні звістки і розкриття глибоко похованих таємниць. Автобіографічна книга Річарда Пола Еванса, написана в якості сувеніру для найближчих людей, зрештою стала класикою американської різдвяної літератури. “Різдвняа скринька” дійсно мудра і зворушлива книга для сімейного читання.

“Льодяникові черевички” Джоан Гарріс

Книга-продовження відомого роману Джоан Гарріс “Шоколад“. Перед нами знову постають образи Вієн та Анук, вони як і раніше, тримають чарівну шоколадну крамничку, готують багато смаколиків і трохи чаклують, але тепер уже в Парижі, на Монмартрі. Якщо у “Шоколаді” події розгорталися під час Великого посту, в “Льодяникових черевичках” читач занурюється у справжній передріздвяний адвент, що починається одразу після “Дня мертвих”.

Цього разу антагоніст Вієн — не простий селянський священник, а справжня la femme fatale, і окрім затишної, домашньої магії на читача чекає й дещо потойбічне. Але на те воно і Різдво, аби виправити невиправне, подарувати надію, кохання, диво, поєднати матір і дитя. Цього разу ніяких відкритих фіналів — тільки хеппі-енд!

Кілька років тому Видавництво Старого Лева вирішило потішити читачів збіркою різдвяних оповідань від провідних авторів сучаного укрліту. Книга являє собою коктейль розповідей різноманітної тематики і настрою, об’єднує які, хіба що, Різдво, при цьому висвітлене не завжди у позитивному сенсі. Реальність і містика, гумор та іронія, філософське осмислення буття і трепетне світло любові заховані під однією палітуркою і несуть роздуми, розраду і, той самий, заповітний різдвяний настрій.

“Зимове сонцестояння” Розамунд Пілчер

П’ять симпатичних персонажів різного віку за велінням долі напередодні Різдва опиняються в одному будинку на півночі Шотландії. Чи чекає на них різдвяне диво? Може й ні. Але примирення, зцілення, надія та любов — без сумніву. Певною мірою, “Зимове солнцестояння” — роман ні про що, і вся його чарівність тримається не за рахунок нехитрого сюжету, а завдяки невимушеності героїв та дивовижній атмосфері Англії та Шотландії, з красою їхніх пейзажів, будиночками, а-ля Томас Кінкейд, з безліччю затишних дрібниць всередині. Книга, що здатна зігріти у найсуворішу зиму, залишивши по собі гармонію та втіху.

“Різдвяне диво Джонатана Тумі” Сьюзан Войцеховськи

Зворушлива і тепла історія про різьбяра по дереву, що втратив сім’ю і облишив сподівання на щастя, й про те, як декілька дерев’яних фігурок для різдвяного вертепу здатні примирити з втратою, відродити надію та повернути давно загублену посмішку. Казка, що не має вікових обмежень, диво, у яке потрібно вірити кожному. Сьюзан Войцеховськи стверджує, що книгу вона написала блискавично, наче її послало саме Небо, а дививижні ілютрації до неї, двічі відзначені престижною британською премією Кейт Грінавей, створив ірландський майстер Патрік Джеймс Лінч.

“Хай буде сніг” Джон Грін, Лорен Міракл, Моріс Джонсон

Несподіваний буревій просто напередодні Різдва застає мешканців американського містечка Грейстаун зненацька: поїзди зупиняються, машини грузнуть у снігу, а люди ховаються по домівках. І лише одна дівчина вибирається із застряглого в снігу експреса, аби посидіти в тиші маленької кав’ярні, де випікають вафлі. Вона й не здогадується, що її вчинок став першою ланкою у вирі подій, які змінять багато життів: комусь судилося закохатися в чарівного незнайомця, друзі з дитинства зрозуміють, що вони дещо більше одне для одного, а доля карликової свинки опиниться в руках закоханої барісти.

“Різдвяна містерія” Юстейн Ґордер

Напередодні Різдва норвезькому хлопчикові Йоакиму потрапляє до рук вінтажний саморобний адвент-календар, де замість шоколадки за віконцем кожного дня можна знайти фрагмент дивовижної історії, що переносить читача крізь віки і кордони до Різдва Христового у Вифлиємі. Відповідно до жанру містерії, ця історія про чарівне паломництво сповнена безліччю легенд та християнських історій, де присутні волхви, ангели і навіть пастухи з вівцями. Це таїнство, у яке можуть бути посвячені лише обрані, але водночас “містерія” являє собою і таємницю — давню загадку про зниклу багато років тому дівчинку, яку судилося розгадати на Різдво.

Oleksandra Orlova